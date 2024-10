Barbón anuncia beneficios para las emprendedoras en el plan 'Incorpórate al Agro'

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reafirmado este martes el compromiso de elaborar el Estatuto de la Mujer Rural durante esta legislatura, un documento en el que ya trabaja la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que fomentará la titularidad compartida de las explotaciones, el empleo y el emprendimiento femenino. Además, para que la norma esté acompañada de recursos, Barbón ha anunciado que se ampliarán las ayudas del plan 'Incorpórate al Agro', que prioriza los proyectos impulsados por mujeres con el fin de favorecer la plena igualdad de oportunidades.

La convocatoria se publicará este mismo mes y permitirá que las personas beneficiarias accedan a ayudas de 50.000 euros, una cantidad que puede elevarse a 100.000 si se cumplen una serie de requisitos, entre los que se encuentra el de ser mujer, circunstancia que, como novedad, se reconocerá por sí sola con 5.000 euros.

El presidente ha explicado estas iniciativas en la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, organizado por Fademur en Avilés. La conmemoración coincide además con el 20 aniversario de la organización, que ha congregado en el Centro Niemeyer a un millar de mujeres de todo el país.

El compromiso con la conciliación, con la creación de la red de educación de 0 a 3 años pública y gratuita, es otra de las acciones resaltadas por el presidente. "Queda mucho por hacer, sin duda, pero también ha sido mucho lo avanzado en estos 20 años de Fademur. Me pregunto si existe un orgullo mayor que el de compartir esfuerzos por una causa justa, el de caminar juntas para ser más fuertes y convertirse en sostén de las compañeras cuando las fuerzas flaquean. Me lo habréis oído alguna vez y hoy lo repito: el futuro de Asturias será feminista o no será", ha subrayado Barbón.