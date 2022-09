Calvo ve clave que funcione la ley de cadena para evitar pérdida de producción y cierres agroganaderos

Reconoce que el sector lácteo está viviendo un momento de "muchas turbulencias"

GIJÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha reconocido que los incrementos de costes constituyen un riesgo de cierre de explotaciones ganaderas, y de una manera estructural en las últimas décadas.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la inauguración de la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Ha matizado, eso sí, que el riesgo no es ya tanto el cierre de la ganadería, que es una realidad, si no que no haya pérdida en la producción. "Ahora podría estar en riesgo que se mantengan las producciones y en eso tenemos que insistir", ha advertido.

Por este motivo, ha opinado en que hubo una reestructuración y ahora pueden estar en riesgo las producciones, de ahí que desde el Principado deban insistir en evitarlo.

Respecto a Agropec, ha destacado que es una de las citas del sector de referencia y ha incidido en la importancia de traer el campo a la ciudad para darle visibilidad.

"Se promete una muy buena feria", ha augurado el consejero. Este ha resaltado la importancia de que el conjunto de la sociedad asturiana tome conciencia de la función "estratégica" que cumple la gente que vive en el medio rural, que es producir alimentos.

Algo que cobra mayor relieve, según él, en un momento de incertidumbres y aumentos de precio. Es por ello que ha animado a apostar por los agroganaderos asturianos, de cara a ayudarles a superar esta situación.

Para ello, ha visto como elemento clave la rentabilidad, por lo que debe lograrse que la ley de cadena funcione, de forma que los ganaderos y agricultores reciban un precio "justo".

Ha señalado, en este sentido, que a pesar de las dificultades la ley de cadena está permitiendo que, en un momento de tanta inflación, los precios en origen están creciendo. Y si bien no ha considerado que sea la solución, ha opinado que sí está funcionando.

Al tiempo, el consejero ha creído necesario avanzar en el valor añadido en las producciones, a lo que ha puesto de ejemplo las industrias lácteas asturianas y todo lo que se trabaja alrededor de las marcas de calidad.

RELEVO GENERACIONAL

Otro elemento importante, a su juicio, es el fomentar vocaciones en este sector para que haya relevo generacional, además de que cuenten con apoyo de las instituciones.

Sobre el relevo generacional, ha recordado que está pendiente de resolución una nueva convocatoria de ayudas de incorporación y mejora por 35 millones de euros, a lo que ha confiado en tenerla resuelta el próximo mes.

El consejero ha avanzado que seguirán con estas políticas para que quien quiera se pueda incorporar al sector con una ayuda directa de 70.000 euros. Eso sí, ha aconsejado a quien lo haga que se forme bien para desarrollar la actividad.

Calvo ha incidido en que disponer de 600 millones de euros hasta 2027 a través de la nueva Política Agraria Común (PAC) para seguir apoyando de manera estructural al sector "es un mensaje muy fuerte", ha destacado. Para él, la suma de todo este debe hacer que sean capaces de seguir construyendo "futuro" para el medio rural.

SECTOR LÁCTEO

Respecto al sector lácteo, ha señalado que está viviendo un momento de "muchas turbulencias". En este caso, ha indicado que, por un lado, hay un incremento de costes que afecta de manera directa a los de producción.

No obstante, ha recalcado que en Asturias las explotaciones con base territorial pueden producir sobrantes y, por lo tanto, resistir mejor este momento.

Ha apuntado, por otro lado, que en Agropec se podrán ver todas las actividades tradicionales relacionadas con el campo, pero también otras emergentes que, según él, constituyen una realidad económica que es más del 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

Sobre este asunto, ha remarcado que desde el Principado aspiran a que ese porcentaje llegue al 25 por ciento. No en vano, ha considerado que el medio rural y las producciones agroalimentarias son el mejor ejemplo de resiliencia.

Ha habido una evolución genética "espectacular", donde los concursos han servido para enseñar cuáles eran las líneas de trabajo que permitían tener mejores animales. Dicho hecho, ha augurado que ahora el enfoque va a ir hacia la rentabilidad, hacia la vida útil de los animales.

PROGRAMACIÓN VARIADA

Agropec, que se celebrará hasta el próximo domingo, será la cita del sector primario en Asturias, con representación de otras comunidades autónomas.

Destaca la celebración en la Feria del 42 concurso nacional de raza frisona, con la participación de un total de 255 animales, de 54 ganaderías y ocho comunidades.

También tendrá cabida una representación de los más de 350 productores con certificado 'Alimentos del Paraíso', en cuyo pabellón habrá catas y degustaciones de estos productos.

Además, se celebrará el 32 concurso de raza parda alpina, con 67 animales de 19 ganaderías, y habrá ganado de carne, incluida la presencia de Miss y Mister Asturias de Ternera Asturiana.

El recinto ferial acogerá, asimismo, la XVIII Feria Internacional de Avicultura, Colombicultura y Cunicultura de Raza 'Villa de Gijón', a lo que suma una exhibición de ganado ovino y caballar, talleres, el 11 concurso de la oveja Suffolk, así como reuniones profesionales e institucionales y empresas del sector que traerán a la feria sus últimas novedades. El Principado dará conocer, además, las novedades de la PAC que entrará en vigor en 2023.