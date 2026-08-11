Caso estrena un modelo de prevención de incendios con desbroces, quemas y pastoreo inteligente

Vallado virtual en un monte de Caso. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Asturias ha desplegado en la parroquia rural de Orlé (Caso) un modelo de prevención de incendios forestales que combina desbroces, quemas controladas y mejora de pastos para actuar como cortafuegos natural. Esta actuación incorpora también un sistema de pastoreo inteligente basado en un vallado virtual que permitirá gestionar por vía digital la carga ganadera sobre el territorio recuperado.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el proyecto cuenta con un presupuesto de 73.708 euros y es fruto del trabajo conjunto entre las explotaciones ganaderas, la dirección del Parque Natural de Redes y la Guardería Forestal para eliminar matorral y generar mosaicos de pasto que frenen el fuego, reintroducir carga ganadera controlada para evitar rebrotes y establecer seguimiento durante todo el año.

El pastoreo digital consestirá en que los rebaños de cabras de la parroquia se agruparán en una única vecera gestionada mediante tecnologías de la información y vallado virtual, que sustituye el cercado físico tradicional por un perímetro georreferenciado y dirige las reses hacia las zonas recién desbrozadas. La presión del propio ganado ralentiza el rebrote del matorral y multiplica el efecto cortafuegos sin intervenciones mecánicas recurrentes, según explica el Ejecutivo.

Esta tecnología de vallado virtual se financia gracias a la colaboración de la Fundación Caja Rural de Asturias, que asume su coste dentro de su apuesta por el desarrollo del medio rural asturiano. El director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, ha explicado que "donde antes se veía matorral y riesgo de incendio, hoy se siembra futuro para los pueblos". "Este proyecto demuestra que la innovación y la tradición ganadera no son caminos distintos: son la misma vía para fijar población", ha enfatizado tras visitar las obras en el monte de Puropinto y Fresnedal. En el recorrido han participado también los directores generales de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, y de Gestión Forestal, Javier Vigil.