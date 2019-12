Coag advierte de que el ganado de El Franco sufre ataques constantes del lobo

Publicado 23/12/2019 10:46:18 CET

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

COAG-Asturias ha mostrado este lunes su solidaridad con los ganaderos del Concejo de El Franco "cuyo ganado es objeto de constantes ataques, con el agravante de que los citados ataques ya no se producen en nuestras montañas asturianas sino que están llegando a la costa".

La Secretaria General de COAG-Asturias, Mercedes Cruzado, ha anunciado que está gestionando la presentación de un escrito acompañado de firmas de ganaderos afectados, ante la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural y Agroganadería y pesca a través del que reclamará la adopción de medidas inmediatas y urgentes por parte de este Organismo, para poner fin a esta situación que es insostenible.

"Esto ya no se puede tolerar más". "En cinco minutos no se puede describir la gravísima situación de los ganaderos asturianos", sostiene Cruzado. El motivo por el que COAG-Asturias está recogiendo firmas es porque tras reiterados intentos de Mercedes Cruzado para ponerse en contacto con el Director General de Medio Natural para exponerle la situación descrita, a día de hoy la conversación entre ambos no se ha producido.

Cruzado, declara que no quiere "exterminios de ninguna especie, pero en situaciones como esta hay que hacer controles de las especies que se han 'desmadrado' porque insiste, el ataque del lobo se acerca a nuestra costa asturiana sin que los responsables de nuestro gobiernos regional adopten medidas para evitarlo".