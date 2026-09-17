COAG se persona ante el TSJA en el procedimiento sobre las medidas cautelares del plan de gestión del lobo

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación de COAG en protesta por los daños del lobo. - COAG - Archivo

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Asturias, COAG, ha valorado como "trascendental" la diligencia de ordenación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), por la que se acepta formalmente su personación en la pieza separada de medidas cautelares relativa al plan de gestión del lobo.

La organización ha señalado que su personación permitirá introducir en el procedimiento judicial la posición del sector ganadero, en un momento en el que la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Ecoloxistes en Acción de Asturies han solicitado medidas cautelares para paralizar el control poblacional de la especie.

COAG Asturias ha indicado que la resolución judicial le concede un plazo de diez días para formular alegaciones. Sus servicios jurídicos trabajan ya, según ha explicado la organización, en un informe técnico sobre las medidas preventivas planteadas por los colectivos recurrentes.

En este sentido, COAG Asturias ha defendido que el uso de mastines y vallados electrificados ya forma parte de las medidas aplicadas por las explotaciones asturianas y ha sostenido que estas actuaciones resultan insuficientes ante los ataques de lobos.

La organización ha advertido asimismo de las consecuencias que, a su juicio, tendría una eventual paralización cautelar de los controles técnicos de la especie, entre ellas un incremento de los daños a la ganadería y el riesgo de abandono de explotaciones familiares.

"No podemos permitir que los tribunales decidan el futuro de nuestros pueblos basándose solo en los argumentos de quienes legislan y litigan desde la distancia del asfalto", ha señalado COAG Asturias, que considera que su personación permitirá que el TSJA tenga en cuenta "la realidad del campo".

La organización ha defendido finalmente que el procedimiento judicial debe valorar como posible "daño irreversible" el cierre de explotaciones ganaderas y el abandono de los pueblos, y ha mostrado su confianza en que el TSJA desestime las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes.