COAG solicita la convocatoria urgente del Consejo Forestal del Principado

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato agrario COAG Asturias ha recordado este miércoles que ya hace más de cinco años hicieron llegar sus propuestas al Consejo Forestal del Principado de Asturias, en relación a la gestión de nuestros montes y anuncian que solicitarán una reunión urgente del citado órgano que hace más de un año que no se convoca, para tratar de impulsar las propuestas del sector y evitar desastres como los que nos acaban de suceder.

La organización indica que entre otras cuestiones plantean que el monte debería ser una fuente de riqueza para el medio rural asturiano; una movilización de la propiedad del monte y mayor facilidad para acceder a la titularidad de los montes de propietarios y actuaciones urgentes para la prevención de incendios.

La secretaria de COAG, Mercedes Cruzado Álvarez considera que "hasta ahora nadie ha hablado claro de uno de los factores que impiden la práctica de la ganadería extensiva en los montes asturiaos y es el lobo y el oso, especies protegidas que están acabando con prácticas ancestrales que propiciaban el control de los incendios en los pastos".

"Es hora de hacer una vez una reflexión sobre lo que necesita nuestro medio ambiente, para prevenir incendios son necesarias quemas controladas, gestión efectiva de nuestros montes y como no, controles inmediatos de la fauna salvaje que acaba con nuestro ganado", dijo.