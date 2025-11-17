Concedidos 217.000 euros en ayudas para prestar servicios de asesoramiento a 873 explotaciones del sector lácteo

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 217.000 euros en ayudas para prestar servicios de asesoramiento a 873 explotaciones productoras de leche de bovino, ovino y caprino. El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica este lunes la resolución de estas subvenciones, que serán gestionadas por las cooperativas SAT Central Lechera Asturiana y Campoastur Productos y Servicios.

Los servicios que se cubrirán con esta convocatoria son el funcionamiento del equipo de ordeño: 389 explotaciones; el funcionamiento del tanque de refrigeración: 385 tanques; la eficiencia energética: 443 explotaciones y la automatización del ordeño robotizado: 8 explotaciones.

Además se cubren también los servicios de pruebas diagnósticas para la detección de gérmenes causantes de mamitis y su sensibilidad a los antimicrobianos y analíticas para determinar la calidad del agua.

Debido a la importancia de la producción láctea en Asturias y su repercusión en la cadena alimentaria, el Gobierno de Asturias apoya actuaciones que permitan mejorar los sistemas de producción de las explotaciones mediante prácticas sostenibles para el bienestar animal, el cuidado del medio ambiente y el incremento de la rentabilidad de las empresas.

Los detalles de la resolución del Bopa pueden consultarse en el siguiente enlace https://tinyurl.com/yuu3d8mm