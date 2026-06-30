La Coordinadora Ecoloxista rechaza la reforma del Plan del Lobo y advierte de que volverá a ser anulada

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OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha rechazado este martes la modificación del II Plan de Gestión del Lobo y ha advertido de que los tribunales volverán a tumbar la modificación del decreto al considerar que vulnera las directrices fijadas por la justicia, sirviendo únicamente para amparar la muerte de decenas de ejemplares sin control real.

Desde la organización, a través de una nota de prensa, califican las actuaciones de la Administración como "matanzas que se han demostrado ilegales" y critican que se pretenda incluir a los cazadores en estas labores de control "a pesar de que el lobo no es una especie cinegética". Asimismo, denuncian que gran parte de los controles se han dirigido contra cachorros, lo que a su juicio evidencia "una falta de selectividad" donde se dispara "a todo lo que ven, sin importar sexo, edad o papel en la manada".

La Coordinadora Ecoloxista subraya que la sentencia del Tribunal Supremo expone con claridad que la autorización de la muerte del lobo "solo es posible cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado", exigiendo por tanto un examen previo de las medidas alternativas que razonablemente puedan adoptar las explotaciones ganaderas para impedir los ataques.

Además, el colectivo destaca que el fallo judicial recoge que "la extracción de ejemplares debe ser selectiva, prohibiendo aplicaciones indiscriminadas sobre un número de individuos sin concreción, dado que la muerte de determinados miembros de una manada "puede ser particularmente perjudicial".

En este sentido, el colectivo señala que "está demostrado científicamente que eliminar ejemplares de forma sistemática no reduce los conflictos con la ganadería, sino que por el contrario los incrementa". Como ejemplo de ello, apuntan que en los años en los que el lobo estuvo incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y no se ejecutaron controles poblacionales, los daños al ganado "disminuyeron en relación con períodos anteriores".

Por último, destacan que "el lobo es una especie en recuperación, que estuvo a punto de extinguirse y aunque haya aumentado su población sigue siendo una especie amenazada que requiere protección". "Azuzar el odio al lobo como chivo expiatorio es una estratagema para desviar la atención respecto a los verdaderos problemas de la ganadería asturiana, que se relacionan con el escaso precio de la carne y la leche, el aumento de los costes directos y la lentitud de la administración para abonar los daños causados por la fauna", sentencia el colectivo.