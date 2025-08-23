"¿Dónde está Marcelino Marcos?", preguntan desde Asaja

OVIEDO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Asturias ha emitido este sábado una nota de prensa relativa a los incendios forestales que se están produciendo estos días en Asturias y pidiendo explicaciones sobre el lugar en el que se encuentra el consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos.

"¿Dónde está Marcelino Marcos?", se preguntan en la citada nota tras recordar que los incendios han devastado miles de hectáreas en Asturias y han dejado tras de sí no solo un paisaje arrasado, sino también un profundo malestar entre los vecinos y ganaderos afectados.

Señalan que la de Marcos es la Consejería responsable de la política forestal, de la ganadería y de la gestión de la fauna salvaje.

"Sin embargo, el consejero no se ha dejado ver en las zonas afectadas ni ha mostrado un interés visible por las necesidades inmediatas de los ganaderos y agricultores que han sufrido las consecuencias del fuego", han criticado.

Asaja afirma que el medio rural vive una "situación límite". Sostienen que la falta de gestión forestal adecuada ha favorecido la acumulación de combustible vegetal en los montes, convirtiéndolos en un terreno propicio para incendios.

"A la mala gestión forestal se suma la falta de control del lobo, que ha reducido drásticamente la cabaña ganadera en los montes, agravando la falta de pastoreo y aumentando la carga de combustible vegetal. El pastoreo, que tradicionalmente ayudaba a limpiar el terreno y reducir el riesgo de fuego, se ha visto mermado, el resultado: incendios cada vez más devastadores y un campo que se siente abandonado por quienes deberían estar a su lado", han criticado.

Afirman que los ganaderos se sienten abandonados por la Consejería de Medio Rural. "No ha habido ni una visita del consejero a los pueblos afectados, ni una palabra de apoyo, ni una propuesta de medidas urgentes", critican desde Asaka.

Reclaman la presencia inmediata del consejero, no solo para evaluar los daños, sino para impulsar un plan de actuación realista que combine prevención, apoyo a la ganadería extensiva y una política forestal adaptada a los nuevos retos climáticos y ambientales.