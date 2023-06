Los ecologistas lamentan que el Principado siga adelante con la nueva línea eléctrica en el Parque de las Ubiñas

OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias han lamentado que el Gobierno de Asturias siga adelante con la nueva línea aérea 20 KV que abarca las localidades de Páramo y Santa Marina, entre los concejos de Teverga y Quirós, en pleno parque natural de las Ubiñas.

Explican los ecologistas en nota de prensa que el Servicio de Autorizaciones Energéticas les ha trasladado que se le ha concedido a la promotora una prórroga de un año para presentar el proyecto de la línea aérea, sin atender las alegaciones presentadas desde la Coordinadora, los vecinos de Teverga y Quirós y el propio Parque Natural contra dicho proyecto.

"Consideramos la línea completamente innecesaria y de alto impacto ambiental", indican desde la Coordinadora que añaden que se trataría de una instalación para la que ya se presupone un elevado impacto ambiental.

Añaden que comprenden que la alteración de los tendidos eléctricos de alta tensión en nuestros paisajes supone un cambio de paradigma, sin embargo, es una de las tantas medidas que deben ser adoptadas para preservar nuestros espacios naturales y salvaguardar los territorios.

"Creemos que estas correcciones y mejoras deben ser costeadas por las empresas eléctricas para que ese gasto no recaiga en la Administración, pero debe ser el Principado quien vele por evitar las agresiones contra los espacios naturales y, por tanto, apruebe nuevos proyectos factibles y asumibles que no tengan un efecto perverso y no sigan empeorando las cosas", concluyen.