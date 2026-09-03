Ecoloxistes n'Aición y Fondo Lobo recurren las medidas para matar 67 lobos y piden su suspensión cautelar

Lobo ibérico - PORTAVOZ

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos Ecoloxistes n'Aición d'Asturies y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso contencioso-administrativo contra la modificación del II Plan de Gestión del Lobo y el Programa de Control 2026-2027 del Gobierno del Principado, al considerar que vulneran la normativa europea y los criterios establecidos por el Tribunal Supremo. Las organizaciones han solicitado además la suspensión cautelar de ambos instrumentos y de los controles letales previstos para este mes de septiembre.

Las entidades conservacionistas han señalado que la eliminación de al menos 67 ejemplares, que podría ser superior según han indicado desde la Consejería de Medio Rural, carece de justificación científica y no tiene en cuenta, a su juicio, alternativas para proteger al ganado y favorecer la coexistencia con la especie.

En el recurso, las organizaciones recuerdan que la Comisión Europea considera que el lobo ibérico se encuentra en un estado de conservación desfavorable y citan la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de julio de 2024, en el asunto C-436/22, que, según sostienen, impide poner en marcha programas de control poblacional que puedan dificultar que la especie alcance un estado de conservación favorable.

Asimismo, se remiten a la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2026, que estableció los criterios para autorizar la muerte de lobos con el objetivo de evitar daños al ganado. Según las organizaciones, el alto tribunal determinó que estas autorizaciones solo pueden concederse cuando constituyan la única solución para evitar los daños, después de examinar las medidas alternativas que puedan adoptar las explotaciones ganaderas.

Las organizaciones cuestionan además que exista evidencia científica suficiente de que el control letal de lobos reduzca de forma significativa la depredación de ganado. A su juicio, estas actuaciones pueden fragmentar las manadas, alterar su comportamiento y aumentar los conflictos.

Por ello, han instado al Gobierno asturiano a desistir de los planes y programas que, según sostienen, no se ajustan a la legalidad y han reclamado una mayor apuesta por medidas de protección del ganado y por la coexistencia con el lobo.

Entre las medidas que proponen figuran la instalación de cercados eléctricos, la vigilancia de los rebaños mediante pastoreo presencial, el uso de perros mastines y una gestión adecuada del ganado en zonas con presencia de lobos.