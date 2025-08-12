Entregados 306 títulos de propiedad de 3 concentraciones parcelarias en El Franco, Tapia de Casariego y Castropol

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias entregó este martes 306 títulos de propiedad correspondientes a las fincas resultantes de las concentraciones parcelarias de El Arco y el monte de Siares/Seares, en Castropol, y del monte de La Granda-La Veguía, en los municipios de Tapia de Casariego y El Franco.

El Principado ha destinado 342.351 euros a estos trabajos, que han beneficiado a 218 propietarios. Con esta inversión se han mejorado 27,7 kilómetros de redes de caminos para favorecer el acceso a las fincas.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, participó en el acto de entrega, en el que ha subrayado la importancia de las concentraciones parcelarias.

"Son claves para clarificar la titularidad de las tierras, facilitar el trabajo agrícola y mejorar la organización de las explotaciones", dijo, añadiendo que "estas actuaciones no solo incrementan la eficiencia y productividad del sector agroforestal, sino que contribuyen a fijar población en el medio rural y a mejorar la rentabilidad de las explotaciones".

La zona de concentración del monte de Siares/Seares, en Castropol, con 629 hectáreas, ha logrado reducir un 76% las parcelas existentes, al pasar de 1.032 a 247. Esta intervención ha logrado incrementar en más de cuatro veces la superficie media de las fincas, que ahora alcanzan una media de 25.484 metros cuadrados. En cuanto a la inversión, el Principado ha destinado 247.887 euros a mejorar los 21,7 kilómetros de caminos y facilitar el acceso a los terrenos de 190 propietarios.

En las 133 hectáreas de El Arco, en Castropol, se ha reducido el número de parcelas en más de un 70%: de 74 se ha pasado a 22. La superficie media actual se sitúa en 60.886 metros cuadrados, frente a los 1.810 metros cuadrados iniciales. En este caso, el Principado ha invertido 47.705 euros para mejorar 4.9 kilómetros de caminos.

En el monte de La Granda-La Veguía, en Tapia de Casariego y El Franco, el Gobierno de Asturias ha invertido 46.757 euros para mejorar 1,1 kilómetros de caminos. Los 23 propietarios, que suman más de 53 hectáreas de terreno, han visto mejoradas sus parcelas. Así, se ha pasado de 147 a 37 fincas y la superficie se ha incrementado cuatro veces, al pasar de 3.660 a 14.551 metros cuadrados.