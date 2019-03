Foro acusa al Principado de incumplir el plan de control del avispón asiático

Publicado 08/03/2019 11:48:54 CET

OVIEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Foro Asturias en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Carmen Fernández, ha acusado este viernes al Gobierno del Principado de incumplir su propio plan de control y erradicación del avispón asiático (vespa velutina)

Foro ha reclamado una reunión urgente del Comité Asesor para impulsar la retirada de nidos con la colaboración activa del Gobierno del Principado para ayudar a los voluntarios.

"Se lo pedíamos hace tres semanas cuando era conveniente la reunión, ahora es verdaderamente urgente convocar al comité asesor para que el Gobierno se entere de la eficacia de la retirada de nidos que los voluntarios controlan mejor que la APP del Gobierno a la que muchos no tienen acceso", haciendo referencia a la aplicación que está disponible para el control de los nidos y reinas capturadas que según la diputada no es una herramienta eficaz debido a la falta de cobertura a internet en muchas zonas asturianas y al trabajo que supone para personas mayores que no están acostumbradas al uso de las nuevas tecnologías.

"Ya está bien de que la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales haga el zángano mientras las reinas de Velutina ya están activas recolectando alimento", indicó Fernández.

Carmen Fernández ha recordado la proposición no de ley presentada por Foro que fue aprobada en Pleno el pasado mes de junio por la totalidad de los grupos políticos. "En aquella propuesta se emplazaba al Gobierno a publicar mensualmente los datos de capturas de reinas, así como a presupuestar en cuantía suficiente, tanto el trampeo curativo como el trampeo de otoño, en todo el territorio asturiano, dos medidas totalmente incumplidas", ha explicado.

Por este motivo, la diputada forista anunció que "el Gobierno tendrá que dar información y explicaciones el próximo jueves en el Pleno de la Junta General. Desde el Grupo Parlamentario de FORO hemos registrado una pregunta urgente sobre este tema".