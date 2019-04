Foro propone que los veterinarios de las ADS participen en la campaña de saneamiento

Publicado 05/04/2019 13:37:28 CET

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Foro en la Junta General y responsable de Agroganadería, Carmen Fernández, ha propuesto este viernes un plan piloto en Asturias para que los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADS) que tratan a diario las reses puedan participar en la campaña de saneamiento.

Fernández ha realizado estas manifestaciones tras mostrar su preocupación por los resultados que arroja la campaña de saneamiento ganadero de este año. "La preocupación de los ganaderos se acrecienta ante el cada vez mayor número de reses dudosas que deja la campaña de saneamiento", explica.

"Este programa, que ya funciona con éxito en Cantabria y País Vasco, pretende frenar la preocupación de los ganaderos por las reses dudosas que dejan los controles y que provoca graves pérdidas", añade.

Carmen Fernández ha recordado además que en la Junta General se ha aprobado una Proposición no de ley (PNL) a instancias de Foro para dar transparencia al proceso y que los datos que se obtienen en las campañas de saneamiento fuesen públicos, "con números y sin nombre, para garantizar la Ley de Protección de Datos". Pero, según ha criticado la portavoz forista, "la Consejería que dirige María Jesús Álvarez ha sido opaca al más puro estilo socialista, algo que dificulta los estudios y la prevención".

"Desde Foro hemos defendido las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADS) como posibles autores con mayor conocimiento de los animales para las campañas de saneamiento, son auténticos profesionales de los que no se puede dudar cómo está haciendo la actual Consejería", ha reprochado una vez más la diputada, quien ha querido destacar que "los vecinos lo están exigiendo".

Por otro lado, Carmen Fernández ha hecho hincapié en la necesidad de modificar el protocolo actual que se aplica al saneamiento ganadero "para evitar pérdidas irreparables para las ganaderías cuando las pruebas no habían sido eficaces en los resultados".

Así, la diputada forista ha señalado que "el protocolo de saneamiento europeo permite flexibilizaciones para que las explotaciones con animales sacrificados por positivos o marcados como dudosos no tengan consecuencias tan nefastas para las ganaderías como sucede ahora en Asturias" y ha afirmado que "no se puede mantener el castigo a las explotaciones cuando el resultado demuestra que el animal sacrificado no tenía enfermedad alguna".

En referencia a este asunto, Fernández ha añadido que "es necesario revisar el protocolo para que las reses dudosas marcadas como 'res en seguimiento' puedan liberarse de esta etiqueta negativa tras un periodo constatado de buena salud". "Son dos ejemplos de directrices que conviene modificar", apunta Carmen Fernández.

Para terminar, la diputada de Foro ha querido manifestar la necesidad por parte de la Administración "de valorar coherentemente las reses sacrificadas, pues no se pueden olvidar los esfuerzos en mejora genética que tenga en su historia el animal y que suponen un valor añadido nada despreciable" y ha concluido que "las compensaciones por sacrificio deben estudiarse para adaptarlas a las pérdidas, añadiendo el lucro cesante".