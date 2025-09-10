IU y Tomé contrarios a que el Gobierno se persone en el recurso de inconstitucionalidad sobre protección del lobo

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General aprobó este miércoles una proposición no de ley del PP para instar al Gobierno asturiano a personarse contra el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo por la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, algo en lo que el Ejecutivo asturiano ya está trabajando, tal y como anunció la pasada semana. Ni los diputados de IU-Convocatoria por Asturias --formación que integra el Gobierno-- ni la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, han dado su apoyo a la iniciativa.

Han sido tres los votos contrarios a la iniciativa. El de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé y los de los diputados de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas y Delia Campomanes, al no encontrarse en el Hemiciclo el también diputado y Consejero, Ovidio Zapico.

Además plantea el PP en su iniciativa formular alegaciones en defensa del mantenimiento del lobo ibérico fuera del Lespre como instrumento de gestión poblacional que garantice la compatibilidad entre su conservación y la viabilidad de la ganadería extensiva en el Principado de Asturias.

En tercer lugar pide reafirmar el compromiso del Gobierno del Principado de Asturias con una política de gestión del lobo basada en criterios científicos, técnicos y de equilibrio territorial, que proteja el modelo ganadero y evite más abandono del medio rural.

En una autoenmienda se incluye además el reclamar al Gobierno que publique el número de ejemplares abatidos en controles y muertos por otras causas, así como los expedientes de daños registrados en cada unidad de gestión, desde la Resolución de 24 de abril de 2025.

"Tras casi dos meses de anunciar el defensor del pueblo, sanchista que recurriría a la ley, la acción de Gobierno se resume en una palabra. Silencio hasta hace cuatro días. Y yo les pediría, señorías del PSOE, que no vuelvan a traicionar a nuestros ganaderos", dijo el diputado del PP, Luis Venta Cueli.

El diputado del PP ha indicado que de este recurso, presentado por el defensor del pueblo a instancia de los ecologistas, para volver a sobreproteger al lobo depende, en buena medida, del futuro de muchos ganaderos. Tanto Vox como el diputado de Foro, Adrián Pumares, han coincidido con el PP y han dado su apoyo a la iniciativa.

LOS SOCIALISTAS CRITICAN LA "MALA FÉ DEL PP"

Por su parte la diputada del PSOE, Alba Álvarez, ha criticado la actitud del PP que "buscaba claramente un no del PSOE a la inicitiva". "Señor Venta Cueli, desde su readmisión en el Grupo Parlamentario Popular, su único objetivo es siempre buscar crispación, generar polarización y enredar. Y hoy se luce, empezando por la exposición de motivos de la iniciativa, totalmente hecha a mala fe", ha dicho la diputada socialista.

Así, Alba Álvarez ha indicado que su grupo va a dejar de lado la exposición de motivos de la iniciativa y votará a favor de la misma y ha recordado que esta es una iniciativa innecesaria ya que el Gobierno ya trabaja en ello y se personará contra el recurso de inconstitucionalidad, siguiendo la línea de trabajo desarrollada hasta ahora.

IU y TOMÉ CONTRARIOS A LA INICIATIVA

Desde IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha indicado que "quien piense que los problemas de la ganadería asturiana se solucionan con rifles y balas, matando a 53 de los 345 lobos que hay en Asturias, o es un ingenuo o un ignorante o sencillamente miente".

"Yo comprendo que la conflictividad social que generan los ataques al ganado sea un elemento a tener muy en cuenta en este debate, pero eso no nos puede servir para ofrecerles a los ganaderos soluciones simplistas que pueden generar más problemas de los que pretenden atajar. El objetivo último no puede ser acabar con el lobo. Una especie que lleva 40.000 años en los montes asturianos. El objetivo último debe ser hacer compatible la ganadería con la protección de la biodiversidad, que es patrimonio de todos y de todas", dijo Vegas.

Además ha advertido al diputado del PP que "después del lobo vendrá el oso". "Cuando empiecen a aparecer cabezas de osos a las puertas del ayuntamiento de Ponga, como ocurrió con el lobo, dígame, ¿de qué lado se va a situar usted?", le ha planteado.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, también se ha opuesto a la propuesta recordando además que el recurso del defensor del pueblo "es un mecanismo legítimo y necesario para asegurar que las leyes ajusten a la Constitución y al marco europeo". Ha recordado además que la protección del lobo ibérico es "una obligación legal, científica y ecológica, que no está en absoluto reñida con la defensa de la ganadería".