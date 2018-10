Lastra afirma que ya se ha trasladado al consejo de Gobierno un plan de actuación contra el avispón asiático

Publicado 01/03/2018 11:26:54 CET

La diputada de Podemos, Paula Valero ha vuelto a trasladar a la Cámara el problema de la Vespa velutina y las nefastas consecuencias que pueden padecerse en la región si no se actúa de manera temprana. En este sentido el consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Fernando Lastra ha reconocido que se espera un incremento de la presencia de la misma en 2018 y ha manifestado que este miércoles trasladaron al Consejo de Gobierno un plan de actuación.

Fernando Lastra ha explicado que desde el Principado se ha dialogado con el Gobierno central y ambos coinciden en la falta de satisfacción con los resultados de la estrategia desarrollada hasta el momento por lo que se ha decidido elaborar un nuevo plan de actuación.

Este plan ha dicho que contempla ya la sistematización de algunas de las medidas ya puestas en marcha pero se ha modificado otras como la participación del comité gestor y se ha optado por una mayor simplificación.

Ha explicado el consejero que se ha hecho una encomienda a SERPA, tal y como se había anunciado, pero además se va a cuadriplicar a disposición actual a lo largo del actual ejercicio al entender que se trata de "una prioridad".

Valero ha indicado que el Gobierno lleva cuatro meses sin hacer absolutamente nada respecto a este asunto y ha asegurado que tras la última comparecencia de Lastra sobre este asunto el sector de la apicultura se ha quedado muy preocupado.

En este sentido ha preguntado al consejero los motivos de esta inacción y le ha manifestado que "cuatro meses son muchos para no haber presentado una estrategia pese a haber acuerdo de las partes implicadas". Ha criticado además que aún no se haya aprobado un control temprano de la vespa velutina que desafortunadamente en este 2018 "ya no podrá ser una realidad".