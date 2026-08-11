Licitada en más de 111.000 euros la reforestación del monte Cuesta de Coya Y Ques, en Piloña

Licitación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano ha sacado a licitación por 111.707 euros las obras de reforestación del monte de utilidad pública Cuesta de Coya y Ques, en el sector de Vivero, en el concejo de Piloña.

Los trabajos permitirán recuperar la cubierta forestal de 12,95 hectáreas del monte, afectado por un incendio forestal en 2023. La ausencia de vegetación ha incrementado el riesgo de erosión del suelo, por lo que la actuación busca restablecer una cubierta arbórea permanente.

"Con esta actuación recuperaremos una superficie forestal que quedó degradada tras un incendio para devolver al monte una cubierta vegetal permanente y contribuyendo a reducir el riesgo de erosión", ha valorado el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil.

Según ha señalado, la reforestación irá acompañada de la mejora de las pistas y de las fajas auxiliares, "actuaciones esenciales para facilitar la gestión del monte, mejorar su accesibilidad y reforzar la prevención y la respuesta frente a los incendios forestales".

"Nuestro objetivo es seguir avanzando en una gestión activa y sostenible de los montes asturianos, combinando la recuperación de las masas forestales con la renovación de las infraestructuras y la protección del territorio", ha añadido.

La repoblación, que cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, se realizará con dos especies de pino: Pinus pinaster y Pinus taeda, al 50% cada una, con una densidad de 1.100 pies por hectárea. En total, se plantarán 14.245 ejemplares.

Además, el proyecto incluye el cierre perimetral de la superficie reforestada con 2.118 metros lineales de malla cinegética y la instalación de tres portillos de acero galvanizado. Estas actuaciones contribuirán a proteger la nueva masa forestal.

La intervención contempla, asimismo, la mejora de 4.206 metros lineales de pistas forestales para mejorar su estado y funcionalidad, así como la construcción de 42 badenes en tierra para favorecer la evacuación del agua y reducir los efectos de la erosión. A estas actuaciones se suma el desbroce de 4,21 kilómetros de fajas auxiliares mecanizadas, lo que facilitará el acceso y la gestión del monte.