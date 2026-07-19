Licitadas las obras de repoblación forestal del monte de Yerbo, en el concejo de Tineo. - PRINCIPADO

OVIEDO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha licitado las obras de repoblación forestal del monte de Yerbo, en el concejo de Tineo, con un presupuesto de 155.214 euros. La actuación cuenta con un plazo de ejecución de seis meses y forma parte de la estrategia del Principado para recuperar la capacidad productiva de los montes públicos y mejorar su resiliencia frente a enfermedades y al cambio climático.

Según ha informado el Gobierno del Principado este domingo en nota de prensa, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de julio, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación está financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), dentro del programa de inversiones forestales no productivas en repoblación forestal y sistemas agroforestales, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac).

El proyecto incluye la repoblación de 36,5 hectáreas, de las que 31,5 se realizarán con pino pinaster y otras 5 con cedro del Atlas. La plantación con cedro forma parte de una experiencia piloto destinada a evaluar la viabilidad de esta especie como alternativa al pino radiata, afectado en los últimos años por enfermedades fúngicas como la banda marrón.

Los trabajos se completarán con el desbroce mecanizado de 1,8 hectáreas para ampliar una zona cortafuegos existente y mejorar la defensa frente a incendios forestales.

La actuación se enmarca en las líneas de fomento de la producción forestal y de defensa de los montes frente a incendios, enfermedades y plagas del Plan Forestal de Asturias, que buscan contribuir a mejorar la sostenibilidad y la adaptación de los ecosistemas forestales asturianos.