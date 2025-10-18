Luis Venta acusa al Gobierno de Barbón de "castigar a los ganaderos asturianos" sin los anticipos de la PAC

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz adjunto del PP de Asturias, Luis Venta Cueli, denunció este sábado desde el certamen Langreo Natural que se celebra en La Felguera, la "gestión fallida y caótica" del Gobierno socialista de Adrián Barbón que, a su juicio, "está castigando a los ganaderos asturianos". "A 18 de octubre, ninguno de los más de 8.000 asturianos que han solicitado las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) ha recibido ni un solo euro como anticipo, una situación que contrasta drásticamente con otras Comunidades Autónomas", dijo Venta

Para el PP esta es "la historia de una gestión socialista fallida, que se repite año tras año sin importar quién sea el consejero de turno". "Nuestros ganaderos son los que pagan la gestión caótica de este Gobierno, y el denominador común de este desmán es el presidente Barbón", dijo Venta Cueli.

Asegura el diputado del PP que desde el pasado 16 de octubre, ganaderos de regiones como Castilla y León, Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha ya tienen en sus cuentas el anticipo de las ayudas directas de la PAC, que puede alcanzar hasta un 70%. Mientras asegura que Asturias fue la última comunidad autónoma en abrir el plazo para solicitar las ayudas, y ahora "este Gobierno es incapaz de tramitar administrativamente las solicitudes para abonar el anticipo".

Además afirma que la denuncia del PP se agrava al conocer las previsiones del Ministerio de Agricultura (MAPA): los pagos de anticipo en Asturias antes del 1 de diciembre solo alcanzarían el 30%, y no el 70% máximo permitido por la Unión Europea. "Es un despropósito de gestión y de incapacidad política que de nuevo sufren más de 8.000 ganaderos en Asturias año tras año", concluyó Venta Cueli.