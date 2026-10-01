Medio Rural invierte más de dos millones en la mejora de varios caminos rurales de siete concejos del occidente

Marcelino Marcos, a la izquierda - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano ha informado este jueves de que ha invertido 2.024.638 euros en diez actuaciones para la mejora de caminos rurales en siete concejos asturianos en menos de dos años.

Las intervenciones, que se encuentran en distintas fases de tramitación y ejecución, tienen como objetivo mejorar las comunicaciones, facilitar el acceso a las explotaciones agrarias y contribuir al mantenimiento de la actividad económica y social en el medio rural.

Entre estas actuaciones, destaca el acondicionamiento del camino de Miudeira a Xonte, entre los concejos de El Franco y Coaña, que ha visitado esta mañana el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos. La obra, ya finalizada, ha supuesto una inversión de 259.980 euros y ha permitido mejorar una vía especialmente relevante para los vecinos de la zona y para el acceso a numerosas explotaciones agroganaderas.

Según ha informado el Gobierno asturiano, los trabajos han incluido la mejora integral de la plataforma viaria, el drenaje, la pavimentación y los elementos de protección del camino. En concreto, se ha actuado sobre la explanada mediante labores de saneo y acondicionamiento, se han demolido pavimentos y cunetas deteriorados, se ha retirado vegetación y se ha aportado material seleccionado para reforzar la plataforma.

Asimismo, se han ejecutado nuevas infraestructuras de drenaje, con la construcción de cunetas, rigolas, tubos salva-cunetas en los accesos a las fincas y una zanja drenante. También se han instalado nuevos caños de hormigón para mejorar la evacuación de las aguas y garantizar un mejor funcionamiento de la vía, reforzando así las condiciones de seguridad y circulación.

Además de esta actuación, la consejería desarrolla o ha completado otras intervenciones vinculadas a redes de caminos de concentración parcelaria y a la mejora de infraestructuras rurales en los concejos de Coaña, El Franco, Santa Eulalia de Oscos, Boal, Tapia de Casariego, Villanueva de Oscos y Taramundi.