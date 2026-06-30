El ministro Luis Planas viaja a Asturias para analizar el Pacto Rural y homenajear a la mujer agricultora

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una sesión plenaria del Senado, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). La sesión de hoy incluye preguntas al Gobierno sobre el accidente ferroviario de Adamuz, la regulari - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, viajará este miércoles al Principado de Asturias para mantener un encuentro con los integrantes de la Mesa del Pacto por el Medio Rural de Asturias y clausurar el acto con motivo del Año Internacional de la Mujer Agricultora 2026.

Planas participará en la reunión junto al consejero de Medio Rural y Política Agraria de Asturias, Marcelino Marcos, en una cita que tendrá lugar en el Palacio de los Condes de Toreno, en Oviedo.

Posteriormente, el ministro se trasladará a La Caridad, en el concejo asturiano de El Franco, para clausurar el acto del Año Internacional de la Mujer Agricultora 2026.

El evento contará con emisión en directo y será inaugurado por la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal.