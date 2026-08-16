El PSOE de Valladolid critica que PP y Vox "obligan" a personas vulnerables a aceptar viviendas de VIVA "a ciegas"

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero. - PSOE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado que el equipo de Gobierno, formado por PP y Vox, "obliga" a las personas vulnerables a aceptar viviendas de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) "a ciegas", sin poder visitarlas antes, mientras 95 inmuebles del parque público permanecen vacíos.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, considera que estos datos constituyen una "grave contradicción" y retratan una política de vivienda "completamente desordenada", ya que hay personas que necesitan "urgentemente" una vivienda pública y, al mismo tiempo, hay "decenas" de ellas que no se ponen a su disposición.

Herrero ha criticado especialmente el procedimiento aplicado a las denominadas "viviendas blancas", destinadas a hogares en situación de mayor vulnerabilidad, ya que considera "especialmente grave" que esta situación afecte a quienes disponen de menos recursos para afrontar posteriormente problemas en el inmueble.

Asimismo, el portavoz socialista ha defendido el derecho de estas personas a acceder a una vivienda pública "digna", que reúna "las condiciones necesarias de seguridad, salubridad y habitabilidad".

Herrero ha advertido, además, de que el problema no termina con la adjudicación, puesto que, una vez aceptada la vivienda, pueden producirse esperas "superiores a un año hasta su entrega", y se han registrado casos en los que, cuando finalmente se accede al inmueble, aparecen "deficiencias que deberían haberse solucionado previamente".

RESOLUCIÓN DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CYL

Esta situación ya fue objeto de una resolución del Procurador del Común de Castilla y León de 24 de noviembre de 2025, relativa a las 'Deficiencias en vivienda municipal / VIVA - Programa de viviendas blancas', después de una queja sobre un inmueble que, de acuerdo con la reclamación, no reunía las condiciones de habitabilidad exigibles.

En dicha resolución, el Procurador del Común recordó las responsabilidades derivadas de la titularidad municipal de estas viviendas y recomendó adoptar las medidas necesarias para garantizar sus condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad, una resolución que, según el PSOE, fue aceptada por el Ayuntamiento de Valladolid.

Al respecto, Herrero ha señalado que el Procurador del Común ya advirtió al Ayuntamiento, si bien, a juicio del PSOE, no ha cambiado "nada sustancial" porque todavía aparecen casos relacionados con las condiciones de las viviendas municipales.