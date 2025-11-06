Nestlé invierte 7 millones en su fábrica de Litoral en Gijón durante cinco años

GIJÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nestlé ha anunciado este jueves que invertirá 1,2 millones de euros en la fábrica de Litoral en Gijón, con lo que habrá invertido 7 millones durante los últimos cinco años en digitalización, automatización y eficiencia energética.

La marca de fabada asturiana ha celebrado sus 75 años durante un acto en la fábrica con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el director general de Nestlé España, Jordi Llach, y la directora de la planta, Isabel Velasco.

Llach ha explicado que esta fabada es uno de sus productos más icónicos y que no han dejado de innovar tanto en el producto como en la fábrica, "para potenciar la competitividad de la planta y seguir impulsando una marca que ha alimentado a generaciones".

INVERSIONES RECIENTES

Entre las inversiones de este año destaca una nueva torre de refrigeración para reutilizar continuadamente toda el agua que enfría las latas tras su esterilización, en vez de devolverla a la red, lo que reduce hasta 6.000 m3 al año, equivalente al consumo anual de 120 hogares en España.

El consumo energético se ha reducido con equipos que recuperan el calor desprendido por el agua tras la refrigeración para calentar el agua que alimenta la caldera, la cual genera el vapor para la cocción, fabricación y curado de embutidos: con esta y otras medidas, la fábrica suma un ahorro energético medio anual de 200.000kWh respecto a 2023.

También se ha completado un master plan para reducir el 90% del uso de plástico en sus envases respecto al 2020; y todos los productos y formatos de la marca llegan al supermercado en caja de cartón 100% reciclado y reciclable, de fuentes sostenibles y certificado por el Forest Stewardship Council (FSC).

Además, la hojalata permite el reciclaje continuo y ha cambiado el serigrafiado por una etiqueta de papel para facilitar más el reciclaje.

MÁS DE 25 MILLONES DE PLATOS AL AÑO

La planta gijonesa elabora más de 25 millones de platos preparados a base de legumbres al año

Su directora, Isabel Velasco, ha explicado que hacen la fabada llenando la lata con todos los ingredientes (alubias y compango de elaboración propia, en su propio caldo), la cierran y cocinan directamente en ella, como si fuera una olla exprés individual.

"Es un proceso muy tradicional porque, en fábrica, nos limitamos a controlar al milímetro los tiempos y las temperaturas de cocción, el punto de sal y el tamaño de los trozos", ha dicho.

75 AÑOS

Litoral empezó en el barrio pesquero de Cimadevilla, donde se hacían las primeras conservas de pescado.

Hoy supera las 20 variedades y formatos de platos preparados en la fábrica, donde trabajan más de 120 personas entre puestos directos e indirectos.