Las organizaciones agrarias no descartan movilizarse ante el Ministerio de Transición Ecológica por el lobo

MADRID/OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias han vuelto a mostrar su malestar y su preocupación por la protección al lobo por parte de la ministra Teresa Ribera, por lo que no descartan que llevar a cabo una movilización en Madrid frente al Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico para protestar.

"Asaja, COAG y UPA partimos de la base de que no queremos lo que el Ministerio de Transición nos dice. Mañana hay una manifestación en Valladolid y si esto va por el mismo camino podría haber una concentración frente al Miteco", ha avanzado el presidente de Asaja, Pedro Barato, tras la reunión que ha tenido lugar de las organizaciones agrarias con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En concreto, Barato ha reconocido que las organizaciones agrarias han presentado observaciones al borrador de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo remitido por el Ministerio.

"Nos hemos reunido con las comunidades autónomas de todo signo político y creemos que se debe retirar esa medida y ponernos a trabajar para buscar soluciones. No estamos en contra del lobo, pero el lobo está en expansión, así que reflexionemos", ha recalcado.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha reconocido que los ganaderos están "preocupados y molestos", ya que se ha pedido al Departamento que lidera Teresa Ribera que se atienda las peticiones de las CC.AA. más afectadas por el lobo y la posición unánime del sector.

"Estamos por la preservación del lobo, pero por el control y la gestión. Pedimos que se abriera un marco de diálogo y recibimos un borrador de Miteco que no podemos aceptarlo, porque no es de bases para elaborar una estrategia y creemos que esta no es una manera de negociar", ha recalcado.

Blanco ha reiterado que las organizaciones agrarias van a seguir "insistiendo en la defensa de la ganadería extensiva que tiene un valor patrimonial natural extraordinario y también desde el punto de vista económico y social para el medio rural".

Por último, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha lamentado que el Ministerio para la Transición Ecológica "no" quiera tener en cuenta "para nada" al sector ganadero. "Tuvimos una reunión donde fuimos claros en que tenían que retirar el borrador y empezar de nuevo, pero nos vienen con un documento que es peor que lo que había", ha recordado.

"Los daños materiales que se producen probablemente con ayudas se puedan pagar, pero los morales, cuando un ganadero va de madrugada a su explotación y no sabe con lo que se va a encontrar, eso no se paga de ninguna forma y está provocando que muchos se estén planteando abandonar su explotación", ha subrayado Ramos.