Parte del sector de la caza se desvincula de la manifestación del 3-M porque "no tiene un objetivo concreto"

Publicado 21/02/2019 15:45:12 CET

OVIEDO/MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Caza (RFEC), las Federaciones Autonómicas de Caza, la Oficina Nacional de la Caza y Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (APROCA) no participarán y se desvinculan de la manifestación convocada para el próximo 3 de marzo al considerar que la protesta "no tiene un objetivo concreto" ni unas decisiones políticas contra las que luchar, al tiempo que no confían en alcanzar la cifra de un millón de participantes.

En un comunicado, estas entidades respetan la convocatoria y a quienes asistan, pero destacan que el 15 de abril de 2018 se celebraron manifestaciones regionales con el mismo motivo y en este momento "pocos o casi ninguno" de los asociados de estas entidades han pedido acudir o se han interesado por la convocatoria. Así, señala que no participarán por su "responsabilidad y compromiso" con el sector cinegético y el mundo rural.

Además de expresar su respeto a la manifestación, exponen también que respetan la decisión de la Alianza Rural de no movilizar a las asociaciones que la conforman, y como el resto de sus miembros, acatan esta decisión consensuada y piden "respeto" a todas las decisiones.

Precisamente, alegan su compromiso firme con el sector cinegético y el mundo rural para asegurar que "no pueden permitirse en estos momentos de transición política cometer errores que puedan perjudicar a estos sectores".

En este contexto, consideran que no lograr congregar a más de un millón de personas en la manifestación, como sí hicieron en 2008, sería un "auténtico fracaso" al que no puede condenar al sector.

"Bajar esa cifra sólo será entendido por la sociedad urbana como una disminución de la fuerza del colectivo cinegético y del mundo rural a favor de postulados contrarios a lo que se defiende", valora.

En definitiva estas organizaciones consideran que su esfuerzo ha de centrarse en hacer ver al sector "la importancia de votar en las próximas elecciones en consonancia con el compromiso mostrado por cada partido político con el mundo rural y la actividad cinegética".

De este modo, recuerda los "inmejorables resultados" de la campaña #LaCazaTambienVota en Andalucía y manifiestan su "empeño" en estos momentos en "exigir" a los grupos políticos que les informen por escrito y de forma pública de su "implicación" con el sector.

Otro de los argumentos que justifican su decisión pasa por que respetan la manifestación pero critica que las uniones, mesas o plataformas que la promocionan "no han realizado nada palpable a favor del sector cinegético, más allá de la defensa de intereses particulares y de una "mala educación" en redes sociales faltando el respeto, una vez más, a la RFEC, a las FFAA y a sus representantes.

Finalmente, reitera que el compromiso de estas organizaciones ahora está "con las urnas" y en luchar para que los partidos políticos se comprometan con el medio rural, en trabajar para lograr el compromiso de formaciones que hasta la fecha no han querido reconocer la importancia del sector, en afianzar las buenas relaciones con aquellos grupos que muestran su firme apoyo y mantener el diálogo con quienes, desde hace muchos años, nos han apoyado.

La marcha, que fue convocada el 7 de septiembre de 2018 por entidades del mundo rural, comenzará en la Plaza de Atocha y llegará hasta el estadio Santiago Bernabéu, donde se leerá el manifiesto de petición de respeto hacia el mundo rural y sus tradiciones.