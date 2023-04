Planas, "absolutamente convencido" de que bajarán los precios, pero pide "paciencia" a los consumidores

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Agricultura, Luis Planas, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que los precios de los alimentos bajará, aunque ha pedido "paciencia" a los consumidores, ya que todavía tardará en percibirse en los lineales de los supermercados.

"Estoy absolutamente convencido de que los precios van a bajar, pero hay también circunstancias, como la sequía o lo relativo a la situación en Ucrania, que nos están afectando. Hay una voluntad clara del Gobierno, del mismo modo que superamos la pandemia, de superar esta situación", ha asegurado Planas en declaraciones a 'Hoy por hoy' de la 'Cadena Ser', que recoge Europa Press.

Sin embargo, el titular de Agricultura ha pedido "paciencia" a los consumidores. "Hay que tener paciencia hasta que consigamos que bajen los precios y creo que está bien más cerca que lejos. El otro día hice un comentario diciendo que no tenía una bola de cristal y no era un adivino para decir cuándo y a veces se malinterpretan ese tipo de comentarios. Soy una persona positiva, pero muy realista, muy pegada a tierra", ha recalcado.

Cuestionado sobre cuándo podrá notarse la bajada de los precios en los alimentos, Planas prefiere ser cauto, en una semana en la que se conocerá el dato adelantado del IPC. "No tengo información privilegiada y no sé lo que va a publicar el INE. Pero ahora estamos por debajo de la media europea, que está en 19,2. La inflación siempre es mala para la economía, y mala para los ciudadanos. Es un fenómeno que no controlamos, que sube muy rápido y que es muy difícil, sobre todo de forma dolorosa, controlar. Pero, pero estamos en ello, yo creo que toda la cadena alimentaria está haciendo sin duda un esfuerzo", ha reiterado.

Planas ha reconocido que la sequía va a impactar en el precio de los alimentos, ya que los va a encarecer. Así, el azúcar acumula una subida del 31% en lo que va de año por la falta de lluvias y está en su punto más caro de los últimos 11 años, mientras que el café ha subido un 39% y el cacao lo hace en un 15,7% en tres meses.

"Vamos a ver qué ocurre, porque se cruzan varios elementos. La bajada de los precios de la energía y del precio de los fertilizantes es buena. Pero tenemos factores de riesgo como la advertencia de Rusia sobre el mercado del Mar Negro. Y otros factores como la sequía. Lo plantearemos en el Consejo de Ministros de la UE", ha avanzado.

De esta forma, el ministro de Agricultura ha destacado el buen funcionamiento y el "esfuerzo" que está haciendo la cadena alimentaria en este tiempo, por lo que "no" cree que nadie esté aumentando sus márgenes. "Es una cadena en equilibrio y si todo el mundo está por encima del umbral de rentabilidad que es el objetivo de la ley de cadena alimentaria, estamos hablando de muchos más eslabones, pero básicamente es la producción primaria, industria y distribución, todo el mundo tiene que estar ahí en equilibrio", ha explicado.

"Creo que evidentemente están ganando dinero, pero de forma razonable. No creo que se pueda ni se deba, ni desde el punto de vista analítico, ni desde el punto de vista político, considerar que alguien está haciendo su agosto en este momento", ha asegurado tras los ataques que están recibiendo empresarios y empresas de la distribución española.