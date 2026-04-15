Planas ve "muy difícil" que el nuevo marco financiero de la PAC entre en vigor en 2027

Luis Planas - David Zorrakino - Europa Press

JAÉN/OVIEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que es "muy difícil" que el nuevo marco financiero de la Política Agraria Comunitaria (PAC) entre en vigor en 2027, máxime cuando a estas alturas todavía "se está discutiendo la estructura del presupuesto y las grandes cifras" y "aún no hemos entrado en el detalle de los reglamentos".

Planas, que ha intervenido en Jaén en el I Congreso Internacional sobre Agricultura y Biodiversidad, ha señalado a preguntas de los periodistas que el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado al rechazar "entrar en el detalle de los reglamentos, sin que las grandes cifras estuvieran claras".

"Todo ello me hace pensar que no será antes del primer trimestre del año que viene cuando tengamos un acuerdo sobre el presupuesto global europeo y a partir de ahí habrá que trabajar unos reglamentos", ha apuntado Planas para argumentar que no ve posible la entrada en vigor en 2027, máxime cuando los dos marcos financieros anteriores "han entrado en vigor con retraso entre uno y dos años".

Ha incidido en que para algunas de las intervenciones, como son frutas y hortalizas y vino, las previsiones lo son únicamente hasta el año 2027 y por eso en el último consejo, hace tres semanas en Bruselas, pidió a la Comisión Europea que "articule, para dar tranquilidad al sector de frutas y hortalizas y al sector del vino, los mecanismos transitorios en el caso de que efectivamente entrara en vigor más allá".

ACUERDOS COMERCIALES

Sobre el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China, Planas ha indicado que el país asiático es "un mercado estratégico" para España. Se trata del tercer mercado exterior más importante para España desde el punto de vista del valor de las exportaciones después de Reino Unido y Estados Unidos.

Ha añadido que los acuerdos suscritos con China "muestran claramente la voluntad de reforzar los vínculos" y de "reforzar nuestra provisión, nuestra producción agroalimentaria, nuestras relaciones comerciales" con el país asiático.

Para Planas, no se trata de suplir el distanciamiento que está habiendo con Estados Unidos en "un momento en que mucha gente habla, y con razón, de la crisis del multilateralismo". La solución a esta crisis desde la Unión Europea viene desde el "plurilateralismo" y que implica que "todos aquellos países que quieren tener con nosotros acuerdos comerciales que nos permiten vender y comprar productos son bienvenidos".

En este punto ha aludido a los acuerdos con Mercosur --el nuevo acuerdo con México que se firmará en unas semanas--, con India, con Indonesia, también con Australia, pero también hay acuerdo vigentes con Corea, Canadá, Japón. "Creo que tenemos que continuar trabajando por esa vía", ha dicho Planas.

En este punto, ha recordado que de los 78.000 millones que España ha exportado en el último año agroalimentario al exterior, el saldo favorable ha sido de 18.300 millones para España y ese saldo "constituye el 30% nada menos que todo el saldo positivo de la Unión Europea". "Somos una potencia agroalimentaria y vamos a continuar trabajando por unas relaciones basadas en reglas", ha concluido el ministro.