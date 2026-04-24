El PP-A roza una nueva mayoría absoluta en Andalucía con casi 18 puntos de ventaja sobre el PSOE-A según el CIS

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 59 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 43,6% de los votos y una ventaja de casi 18 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 25,8% de los sufragios y tendría entre 27 y 34 diputados, según el estudio preelectoral de estos comicios publicado este viernes, 24 de abril, por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a una semana de que comience oficialmente la campaña electoral.

Se trata de un estudio, consultado por Europa Press, realizado entre los pasados días 10 y 18 de abril con una muestra total de 8.017 entrevistas, que sitúa al PP-A al borde de reeditar la mayoría absoluta que logró en los comicios de junio de 2022, en los que venció con 58 diputados. No obstante, también podría quedarse por debajo del mínimo de 55 diputados con los que se alcanza dicha mayoría suficiente en el Parlamento andaluz.

Y es que el sondeo atribuye al PP un intervalo de escaños de 51 a 59, si bien el número de diputados "con mayor probabilidad" que le asigna el estudio es 55, que es justo la cifra con la que se alcanza la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

Según el mismo sondeo, Vox bajaría en estimación de voto respecto a la cita de junio de 2022, si bien repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 10,3% de los sufragios --3,2 puntos menos que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Adelante Andalucía, que sería la cuarta candidatura más votada y obtendría un 8,5% de los sufragios --3,9 puntos más que hace cuatro años--, lo que le aportaría entre cinco y siete escaños.

Por Andalucía --la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras fuerzas de izquierdas--, caería así de cuarta a quinta fuerza más votada con el 6,9% de apoyo, ocho décimas de puntos menos que en junio de 2022, cuando fue la cuarta opción más votada.

El sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, el PP-A, PSOE-A y Adelante Andalucía mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 0,5%, un 1,7% y un 3,9% más en cada caso, respectivamente, mientras que Vox perdería un 3,2%, y Por Andalucía, un 0,8%.

Además, esas cinco formaciones serían de nuevo las únicas que obtendrían representación parlamentaria en la siguiente legislatura, ya que el estudio sitúa como sexta opción más elegida la de 'Se acabó la fiesta' (SALF) que lidera 'Alvise' Pérez, pero sólo con un 1,9% de votos que no se traducirían en escaños.

EL PP-A OBTENDRÍA ENTRE 51 Y 59 ESCAÑOS

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 51 y 59 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 58 que logró en 2022, y cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en la Cámara autonómica, mientras que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero se quedaría con una horquilla de 27-34 diputados, cuando en 2022 obtuvo 30, que fue el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Por su parte, Vox obtendría entre 8 y 17 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios; mientras que Adelante Andalucía lograría entre cinco y siete escaños, más del doble de los dos que consiguió en 2022.

Finalmente, el sondeo asigna a Por Andalucía, marca liderada por el líder de IU, Antonio Maíllo, como candidato a la Junta, entre cuatro y cinco diputados, que serían los mismos o uno menos con los que ha contado en el Parlamento autonómico en la última legislatura.

SITUACIÓN EN ANDALUCÍA Y VALORACIÓN DEL GOBIERNO DE MORENO

Por otro lado, el 53,3% de los andaluces encuestados señala que la situación actual en Andalucía es "muy buena o buena", un 35,1% asegura que es "mala o muy mala", y un 10,9% piensa que es "regular".

Respecto a hace cuatro años, un 23,8% piensa que la situación general de Andalucía es "igual", un 35,8% asegura que es "peor o mucho peor", y un 39,5% opina que es "mucho mejor o mejor".

De igual modo, un 41,9% califica la gestión del Gobierno de Andalucía como "buena o muy buena", un 28,1% como "regular", y un 29,5% como "mala o muy mala".

Un 61,4% de los encuestados asegura que está siguiendo las noticias y temas relacionados con las elecciones en Andalucía con "mucho o bastante interés", en tanto que un 36,4% afirma que con "poco o nada interés".

El 70,4% afirma que a la hora de votar en las próximas elecciones autonómicas lo más importante serán los temas propios de Andalucía, mientras que el 21,2% asegura que lo que más le importa son los temas generales de España. Un 7,5% dice que le preocupan ambos por igual.

JUANMA MORENO, CANDIDATO PREFERIDO

En cuanto a quién prefieren que sea presidente de la comunidad, el líder del PP-A y candidato a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, es el favorito para el 43,8% de los encuestados, seguido de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (20,7%), y el cabeza de cartel de Adelante, José Ignacio García, con un 6,9%.

Moreno es también el único candidato que aprueba con un 5,78 de calificación media, seguido de José Ignacio García, con un 4,74, mientras que en tercer lugar se situaría Antonio Maíllo, de Por Andalucía (4,62). Por detrás de ellos irían María Jesús Montero (3,84) y, en último lugar, Manuel Gavira, con un 3,34.

DATOS POR PROVINCIAS

Esta encuesta también aporta datos por provincias, de los que se desprende que el PP sería la fuerza más votada en las ocho andaluzas, seguida por el PSOE en segundo lugar en todas ellas.

Así, en Almería, el PP-A obtendría el 47% de votos --entre 6 y 8 escaños--; el PSOE-A, el 24,1% (3-4 escaños); y Vox, el 13,7% (1-3). No lograrían representación ni Por Andalucía (5%) ni Adelante Andalucía (3,5%).

En Cádiz, el PP-A obtendría el 42,5% de los votos (7-8 escaños); el PSOE-A, el 20% (2-4 escaños); Adelante Andalucía, el 12,8% --dos escaños--; Vox, el 12,5% (1-3 diputados), y Por Andalucía, con el 7,1% de los votos, obtendría un escaño.

En Córdoba, el PP-A lograría el 40,8% de los votos (5-6 diputados); el PSOE-A, el 25,4% (3-4 escaños); Vox, el 12,6% (1-2); Por Andalucía, el 10,8% por ciento (1 escaño), y Adelante Andalucía, con el 7,6% de los votos, estaría entre cero y un escaño.

El PP-A lograría en la provincia de Granada el 44,4 por ciento de los votos (6-7 escaños); el PSOE-A, el 28,5% (3-4 escaños); Vox, el 11,2% (1-2 escaños), y Por Andalucía obtendría un diputado con el 7,4 por ciento de los votos, mientras que Adelante Andalucía no conseguiría ninguno con el 5,6 por ciento de votos.

La situación en la provincia de Huelva sería la siguiente: el PP-A ganaría con el 41,1 por ciento de los votos (5-6 escaños); el PSOE-A quedaría segundo con el 30,3% (3-4); Vox, tercero, con el 13,3% (1-2); Adelante Andalucía, cuarto, con el 6,6% (0-1) y Por Andalucía se quedaría sin escaños pese a sumar el 6,1 por ciento de los sufragios.

Respecto a la provincia de Jaén, el PP-A vencería con el 49,2 por ciento de los votos (6-7 escaños); el PSOE-A se quedaría con el 26,3% (3-4), y Vox, con el 10,8% (1-2 escaños), mientras que ni Adelante Andalucía --con el 4,4% de los votos-- ni Por Andalucía (4,2%) conseguirían escaños.

En la provincia de Málaga, el PP-A tendría el 44,1 por ciento de los votos (8-9 escaños); el PSOE-A, el 25,6% (4-5); Vox, el 9,8% (1-2); Adelante Andalucía, el 7 por ciento (1 escaño), y Por Andalucía, el 5,8% (0-1 escaños).

Finalmente, en Sevilla, el PP-A ganaría con un 39,7% de votos y 8-9 escaños, mientras que el PSOE-A se quedaría con 5-6 diputados (28,5%), Adelante Andalucía con dos (11,8%), y Vox, con uno o dos (8,3%). Por Andalucía concentraría el 7,6% de sufragios que podrían darle un escaño.