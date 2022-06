Pleno.- La Junta insta a impulsar medidas en favor del sector pesquero ante eólicos marinos

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición no de ley (PNL) impulsada por el PP, Ciudadanos, Podemos, Foro e IU para instar a la adopción de medidas en favor del sector pesquero.

Así, el parlamento insta al Ejecutivo autonómico a dirigirse al Gobierno de España para que proteja al sector pesquero "de la amenaza que supondría la ubicación de instalaciones eólicas marinas en caladeros y espacios dedicados a la actividad pesquera"; y atienda el contenido del 'Manifiesto de Burela en defensa del sector pesquero del Cantábrico-Noroeste' y reciba a una representación de sus organizaciones, cofradías y entidades firmantes al objeto de conocer de primera mano las razones de su alarma ante la implantación de instalaciones y complejos eólicos marinos.

También se exige que "evite el severo perjuicio al sector pesquero y a la preservación de los ecosistemas marinos que supondría la implantación desordenada de este tipo de instalaciones eólicas y, en consecuencia, garantice su coexistencia con las actividades pesqueras siempre que sea posible dicha coexistencia sin afectar al ecosistema marino y las actividades pesqueras; y evalúe a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Español de Oceanografía (IEO) el posible impacto de la instalación de polígonos industriales de eólicos marinos sobre los recursos pesqueros y las zonas de trabajo de los diferentes artes y segmentos de flota que operan en el caladero nacional del Cantábrico-Noroeste y sus efectos sobre la economía de las comunidades pesqueras del Cantábrico.

Desde Podemos e IU, los diputados Nuria Rodríguez y Ovidio Zapico han exigido blindar al sector pesquero asturiano y las actividades tradicionales frente a intereses económicos de compañías energéticas, aprovechando para reiterar sus críticas al proyecto de Ley de Calidad Ambiental. "O se está con el sector pesquero o en su contra", apuntó Rodríguez. Asimismo, Zapico dijo "renovables sí pero no así".

Al respecto, el diputado de Cs Sergio García les afeó que se centrasen en la tramitación de la citada ley pero se refirieran poco al texto de la PNL y al manifiesto de Burela, reprochando que nadie hablase con ellos pese a ser uno de los grupos firmantes. "Parece ser que ahora los liberales y conservadores somos muleta suficiente", les dijo, calificando la actitud de IU y Podemos de "desleal" e "indecente".

Desde Foro, Adrián Pumares, ha pedido el respaldo de los grupos no firmantes --PSOE y Vox-- para no permitir que la transición energética sea apresurada ni colisione con la seguridad alimentaria; mientras que el diputado del PP Javier Brea defendió la pesca artesanal y aseguró que su formación no está en contra de las energías renovables ni de la eólica marina, pero siempre que no afecte al sector pesquero. Así, el parlamentario 'popular' ha pedido atender al "principio de prudencia" para evitar daños irreversibles en el sector.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha garantizado el respaldo de su partido a la iniciativa. "Fuentes renovables sí, pero no a costa de los sectores tradicionales", apuntilló.

Finalmente, la diputada socialista Alba Álvarez confirmó el apoyo a esta iniciativa que "se preocupa por el sector pesquero" y busca "acabar con la incertidumbre" que se ha generado. La parlamentaria dijo que los gobiernos estatal y autonómico han escuchado al sector y buscado el "equilibrio" entre actividades y afirmó que "existe un procedimiento ambiental garantista" y la legislación vigente evita una "implantación desordenada" de parques eólicos marinos.

DECAE UNA PNL DE VOX SOBRE EL LOBO

Por otra parte, ha decaído una Proposición no de ley (PNL) de Vox sobre la aplicación del Plan de Gestión del Lobo de Asturias y daños de la fauna salvaje. La iniciativa, defendida por el diputado Ignacio Blanco, contó con el respaldo insuficiente de Foro, Ciudadanos y PP.

Votaron en contra Izquierda Unida, que rehusó intervenir en el debate, así como PSOE y Podemos, tras apuntar que la gestión en Castilla y León es peor que en Asturias y enumerar votaciones de Vox contra diversas medidas y ayudas a favor del medio rural.

La propuesta reclamaba poner en marcha en su totalidad la aplicación del Plan de Gestión del Lobo de Asturias, en coordinación con el Gobierno de España; suscribir un seguro que ampare todos los daños ocasionados por la fauna salvaje (lobo, buitre y oso) con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias; y fijar y actualizar una tabla de indemnizaciones de daños causados por la fauna salvaje, para que estas sean más justas, cumpliendo con el objetivo de compensar satisfactoriamente los animales.

También buscaba "asegurar que, desde la certificación de los daños, se efectúe el pago de dichas indemnizaciones en un plazo que en ningún caso supere los 30/60 días"; "indemnizar el lucro cesante, el valor genético y la pérdida de rendimiento de las explotaciones que sufren los ataques de la fauna salvaje"; y "habilitar un pago medioambiental, con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2023, dirigido a aquellos ganaderos que se encuentran en zona lobera".

Igualmente, pretendía instar al Principado a "solicitar al Gobierno de España que realice inmediatamente un censo actualizado de la población del lobo. Este debe ser efectuado por entidades acreditadas y especializadas en grandes carnívoros, sin que las mismas tengan ningún tipo de vínculo con partidos políticos, asociaciones ecologistas animalistas o de cualquier otra índole que puedan afectar al criterio y veracidad de los mismos".

"Solicitar al Gobierno de España la participación de asociaciones ganaderas de Asturias en el nuevo Plan Estratégico del Lobo; solicitar al Gobierno de España que ponga a disposición del Gobierno del Principado de Asturias los 20 millones de euros anunciados por doña Teresa Ribera Rodríguez como Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España; reconocer y proteger mediante una ley la figura del perro guardián de ganado como perro de trabajo o servicio, otorgándole la potestad para realizar las funciones de defensa de los rebaños ante los depredadores; y habilitar una nueva orden de ayudas con cargo a los Presupuestos 2023 del Principado de Asturias para la manutención de perros guardianes de ganado en toda el área geográfica de Asturias afectada", eran otros puntos de la PNL que no prosperó.