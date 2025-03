El PP afirma que el socialismo ha llevado al campo asturiano al límite con la sobreprotección del lobo

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Luis Venta, ha denunciado este miércoles la situación crítica que vive la ganadería asturiana debido a la expansión del lobo: "El daño que ha causado el socialismo con su política de sobreprotección del lobo en estos cuatro años, y la inacción de Barbón cuando aún se podía controlar nos ha llevado a esta situación límite que hoy vemos aquí en esta ganadería de Villaviciosa. Estamos ante una situación insostenible tanto para los ganaderos como para las personas que viven en nuestros pueblos".

"Hoy en esta ganadería vemos una autentica carnicería: 8 animales muertos, a poco más de 30 metros de un núcleo rural habitado. Los lobos atacan y matan al lado de los domicilios porque ya no tienen donde expandirse; están ocupando Asturias de extremo a extremo y Barbón ni esta ni se le espera. En Villaviciosa no puede haber lobos. Este es un claro ejemplo del engaño del socialismo asturiano en cuanto al control de la especie," censura.

"Exigimos que el Gobierno del Principado implemente un control riguroso sobre la población, sin complejos. En las zonas sin gestión específica, debe reducirse la presencia a cero, ya que, de no tomarse estas medidas, las consecuencias podrían ser imprevisibles y extremadamente graves", añade.

El parlamentario popular indica que, en localidades como Villaviciosa, Gijón, Nueva de Llanes o Cua en Piloña se evidencia la expansión y presencia del lobo en la región. Además, señala que "ya casi en todo el territorio asturiano se observa esta situación y esto tiene un culpable: los socialistas, quienes han sobreprotegido al lobo al incluirlo en el LESPRE."

Venta subraya que "la población de lobos en Asturias es incompatible con la actividad ganadera, pero no solo en explotaciones extensivas de alta montaña, sino en las fincas al lado de los pueblos."

"Barbón sigue sin pedir perdón por la sobreprotección del lobo impuesta por el Gobierno de Sánchez, cuyas consecuencias siguen afectando a los asturianos debido a las decisiones tomadas por el Ministerio de Teresa Ribera," censura el diputado popular.

El portavoz de Medio Rural señala que "no se puede seguir permitiendo que el lobo continúe atacando a diario en Asturias, donde prácticamente no hay concejos que no sufran ataques a animales domésticos, y donde la preocupación de los habitantes del medio rural sigue aumentando. ¿Qué tiene que suceder para que, de una vez por todas, se actúe y se reduzca drásticamente la población de lobos?".

"Barbón no hizo nada para controlar la especie antes de incluir al lobo en el LESPRE. Luego, se ha escudado en la sobreprotección impuesta por su jefe Sánchez para no aplicar el Plan del Lobo. Los socialistas siempre han votado en contra de sacar al lobo del LESPRE y, ahora, el lobo sigue campando y matando sin que el Gobierno tome medidas. No solo no piden perdón a los ganaderos, sino que además les toman el pelo. Es una vergüenza lo que está sucediendo con la gestión del lobo, donde los ganaderos son siempre los principales perjudicados," concluye.