El PP pide "establecer un escudo de protección integral e inmediato" frente a la Dermatosis Nodular

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del Partido Popular de Asturias registró ayer una iniciativa en la Junta General del Principado con el fin de "establecer un escudo de protección integral e inmediato para la ganadería de vacuno asturiana frente a la amenaza de la Dermatosis Nodular Contagiosa".

Así lo indicó este viernes el diputado responsable de Medio Rural y portavoz adjunto, Luis Venta Cueli, quien defiende que el objetivo es "garantizar la salud del ganado vacuno y la viabilidad económica de las explotaciones" en la región.

Desde el grupo parlamentario se propone, para su debate y aprobación, una iniciativa "de ejecución inmediata" con cuatro puntos clave que aborden "tanto la prevención como la gestión de las posibles pérdidas".

Se trata de una "estrategia de choque" que, como ya reclamó el pasado miércoles, trate de forma urgente la "suspensión cautelar e inminente de animales de ganado vacuno en Asturias destinados a explotaciones de vida" con lo que se lograría "blindar el territorio ante posibles vías de contagio externas".

En la iniciativa, presentada en forma de moción, se plantea en segundo lugar, que el Gobierno autonómico haga las gestiones necesarias ante el Estado para incluir en el próximo Plan de Seguros Agrarios Combinados una garantía específica que cubra las pérdidas económicas ocasionadas por la Dermatosis Nodular Contagiosa. "Se trata de proporcionar una seguridad financiera, vital para los ganaderos", subraya Venta.

Como tercer punto, el diputado defiende la necesidad de determinar y autorizar un centro de concentración que pueda aglutinar a los terneros menores de un mes nacidos en explotaciones asturianas.