El Principado aconseja vacunar al ganado contra el serotipo 3 de Lengua Azul, financiado por la Administración

La alcaldesa de Las Regueras, Maribel Méndez, y el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, en el recinto ferial de Santuyanu, donde se celebar el 35 Concurso Exposición de Ganado Vacuno de Las Regueras. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, ha aconsejado este domingo a los ganaderos que vacunen a sus animales contra el serotipo 3 de la Lengua Azul, dada la incidencia que está teniendo en CCAA vecinas y los dos casos que se han confirmado en Asturias. Marcos ha recordado además que el Principado asume el coste de esta vacunación voluntaria.

En unas declaraciones a los medios durante su asistencia al concurso de ganado de Las Regueras, el consejero ha explicado que aunque este serotipo está presente en las comunidades autónomas vecinas, "actualmente no implica restricciones de movimiento de animales" como hubiera ocurrido hace un año.

Por otro lado el consejero ha detallado que de los dos casos detectados en Asturias, uno no presentaba sintomatología mientras que el otro mostraba signos como babeo y cojeras.

Asturias, ha dicho, "sigue tomando más muestras de las exigidas por el ministerio" para realizar un control exhaustivo de la situación epidemiológica en la región, lanzando un mensaje de "tranquilidad" para el sector ganadero.

Las medidas preventivas incluyen la desinsectación de vehículos y explotaciones, así como la continuidad de la vacunación voluntaria, con el objetivo de minimizar el impacto del virus de la Lengua Azul en la cabaña ganadera asturiana.