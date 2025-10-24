El Principado concede 202 ayudas para el fomento del emprendimiento y la contratación en el medio rural

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido un total de 202 tiques destinados a impulsar el emprendimiento y la contratación en el medio rural, según ha informado este viernes el consejero Marcelino Marcos, quien ha destacado que el 58,9% de los proyectos beneficiados están liderados por mujeres.

En el marco del programa Tique Rural, que concede ayudas de 50.000 euros para el emprendimiento autónomo, los once grupos de acción local que operan en Asturias han otorgado 183 subvenciones: 109 a mujeres y 74 a hombres. Además, la nueva línea Tique del Asalariado, dotada con 20.000 euros, permitirá la contratación de 19 personas (10 mujeres y 9 hombres).

Marcos ha subrayado que Asturias se ha convertido en una comunidad de referencia en la gestión de estos fondos y ha apuntado que varias autonomías se han interesado por replicar el modelo del tique rural. El Principado destina actualmente el 25% de los fondos Feader al desarrollo rural, una cifra que triplica la media nacional (8%) y supera ampliamente el 5% recomendado por la Unión Europea.

El consejero ha hecho estas declaraciones en Laviana, durante la jornada Deporte y naturaleza: una combinación ganadora, organizada por el Grupo de Desarrollo Rural Alto Nalón con motivo del 25º aniversario de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader).

En su intervención, Marcos ha advertido sobre la propuesta de la Comisión Europea de reducir en un 22% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) en el próximo marco financiero, una medida que afectaría directamente al segundo pilar de la PAC, destinado al desarrollo rural. El Gobierno de Asturias, asegura, que ya ha trasladado su preocupación al ministro Luis Planas y busca sumar apoyos para frenar esta reducción.

Asimismo, el titular de Medio Rural ha anunciado que la nueva convocatoria Leader de ayudas a la inversión para el periodo 2025-2028 contará con una dotación de 11,4 millones de euros. Este programa se estructura en tres líneas: Leader Agro, dirigida a empresas agrícolas; Leader Agroindustria, enfocada en microempresas del sector agroalimentario; y Leader Diversificación, orientada a proyectos innovadores y sostenibles en ámbitos como el turismo, los servicios, las nuevas tecnologías, el comercio local y la cultura.

Por último, Marcos ha puesto en valor la trayectoria del Grupo de Desarrollo Rural Alto Nalón, que abarca los concejos de Caso, Laviana y Sobrescobio. En sus 25 años de actividad ha ejecutado 446 proyectos con una inversión global cercana a los 59 millones de euros, de los cuales 20 millones proceden de ayudas europeas, generando más de 200 empleos y contribuyendo al mantenimiento de otros 425.