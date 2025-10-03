El Principado licita por 96.000 euros la obra de renovación de la Oficina para el Medio Rural de Luarca

OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha sacado a licitación, por 96.329 euros, las obras de acondicionamiento de la Oficina para el Medio Rural de Luarca. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el día 14.

La actuación persigue mejorar las instalaciones y aumentar su eficiencia energética. Con este fin, se renovarán de manera parcial la carpintería y la cristalería exteriores, al tiempo que se rehabilitará la madera interior y se creará un nuevo falso techo con materiales más eficaces para el aislamiento térmico y acústico.

Según ha detallado el Principado a través de una nota de prensa, también se instalarán persianas, para aumentar la privacidad del edificio, y se remodelarán los aseos, en los que se construirá una ducha para uso del personal. Además, se mejorarán los accesos y la adaptación del equipamiento para su uso por parte de personas con movilidad reducida.

Igualmente, se urbanizará el exterior del edificio con una acera, que evitará que se produzcan filtraciones en la fachada principal. La obra se completará con una nueva capa de pintura en el interior.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha sacado a licitación, por 96.329 euros, las obras de acondicionamiento de la Oficina para el Medio Rural de Luarca/??uarca. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el día 14.

La actuación persigue mejorar las instalaciones y aumentar su eficiencia energética. Con este fin, se renovarán de manera parcial la carpintería y la cristalería exteriores, al tiempo que se rehabilitará la madera interior y se creará un nuevo falso techo con materiales más eficaces para el aislamiento térmico y acústico.

También se instalarán persianas, para aumentar la privacidad del edificio, y se remodelarán los aseos, en los que se construirá una ducha para uso del personal. Además, se mejorarán los accesos y la adaptación del equipamiento para su uso por parte de personas con movilidad reducida.

Igualmente, se urbanizará el exterior del edificio con una acera, que evitará que se produzcan filtraciones en la fachada principal. La obra se completará con una nueva capa de pintura en el interior.

Esta actuación se enmarca en el plan de renovación de las Oficinas para el Medio Rural que impulsa la Dirección General de Planificación Agraria.