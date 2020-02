Ribera aboga por encontrar soluciones para que las mujeres rurales "no sean heroínas cada día para vivir bien"

Publicado 20/02/2020 19:48:49 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que el "gran desafío" del Ejecutivo en esta legislatura es "ser lo suficientemente hábiles para buscar soluciones que aseguren que nadie tiene que ser un héroe o una heroína para vivir bien".

Así lo ha manifestado este jueves 20 de febrero Ribera durante la clausura del Segundo Encuentro Estatal de Emprendedoras Ruraltivity, organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), que se ha celebrado en el centro CaixaForum de Madrid.

"No hace falta ser heroínas todos los días. Es fundamental que desde las administraciones trabajemos para facilitar las cosas. Todos necesitamos determinados servicios que nos hagan relativamente sencilla la vida", ha señalado en referencia a las emprendedoras rurales.

Aunque no ha descartado que en el mundo de las emprendedoras rurales "haya gente que aspire a estar en la lista Forbes de las grandes fortunas del mundo", Ribera ha indicado que "no es lo habitual" ya que la gente de este sector "por lo que trabaja y lo que les da satisfacción en su vida cotidiana no tiene que ver con la construcción de grandes fortunas".

"Esto explica por qué, siendo mujeres, superan todas las dificultades. Lo hacen no porque aspiren a grandes fortunas, sino por convicciones apegadas a ciertos valores", ha manifestado.

Para la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la innovación "no siempre" tiene que ver con la sofisticación digital ya que "muchas veces hay que volver a los orígenes y poner en valor todo el producto de gran calidad que se está ofertando" en el medio rural.

Asimismo, ha hecho hincapié en asegurar que las mujeres, en una agenda feminista, "siguen estando presentes, reconocidas y siendo protagonistas activas de sus entornos".

"Una agenda en la que la capacidad de movilizar tiene un acento femenino muy fuerte. Las mujeres que fijan territorio, que quieren a su pueblo, que se comprometen con su tierra, siguen siendo el referente más importante de concentración de las áreas rurales", ha precisado Ribera.

La ministra también ha agradecido a Fademur su "capacidad de trabajar, su solidaridad y por pensar en la gente que está sola". "Fademur es una experiencia maravillosa, muchas gracias por estar, existir y estar llenas de esa capacidad de imaginar", ha dicho.

Por su parte, la presidenta de Fademur, Teresa López, ha defendido que para luchar por el reto demográfico "lo primero" que hay que hacer es escuchar a las mujeres emprendedoras del mundo rural. "Han hablado mujeres fascinantes que realizan negocios increíbles. Se esfuerzan, ponen todo de su parte, alzan su voz y ayudan a otras", ha comentado.

En la misma línea, ha añadido que las emprendedoras rurales "son mujeres tremendamente imaginativas, luchadoras y fuertes" que "sólo necesitan un poco de apoyo y un poco de ayuda".

"Escuchándolas seguro que vamos a conseguir avanzar y frenar el reto demográfico. Ellas están, se quieren quedar y lo demuestran día a día con su fuerza y su empuje", ha concluido López.