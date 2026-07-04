Tineo acoge la XXI edición del Concurso de Caballos de Pura Raza Española y Cruzados

Edición pasada de la cita ecuestre. - AYTO. DE TINEO

TINEO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tineo acoge este fin de semana la XXI edición del Concurso de Caballos de Pura Raza Española y Cruzados, una cita puntuable para el Campeonato Morfológico de Asturias que reunirá a ganaderos, jinetes y aficionados de distintos puntos de la región y de otras comunidades autónomas.

La programación arrancará este sábado, a partir de las 10.00 horas, con el juzgamiento de los 43 ejemplares de Pura Raza Española inscritos, mientras que a las 16.00 horas comenzará el turno de los 72 caballos cruzados. En total, participarán 115 ejemplares procedentes de 21 concejos asturianos, además de ganaderías llegadas desde Extremadura, Pontevedra y Madrid.

Las actividades continuarán mañana bajo la organización de las asociaciones EqTineo y La Estampida. La jornada comenzará a las 10.30 horas con una ruta ecuestre de aproximadamente dos horas de duración, seguida de una comida de convivencia. Por la tarde, se celebrará una gymkana ecuestre con diferentes obstáculos y la tradicional carrera de cintas.