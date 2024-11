Tomé pedirá en la Junta la retirada del Plan de Ordenación de Recursos Forestales

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha anunciado este martes que defenderá una Proposición No de Ley (PNL) en el Pleno de la Junta en la que pedirá la retirada del borrador del Plan de Ordenación de Recursos Forestales del Principado de Asturias (PORFPA) 2025-2040 y paralizar su tramitación, elaborando un nuevo documento de avance diagnóstico que reúna los requisitos científicos necesarios.

Tomé, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada del investigador y responsable de la Asociación Geotrupes, Rolando Rodríguez, del miembro de Equo, Xabel Andrade, ha explicado que el borrador es ya inaceptable por las formas. Así ha destacado que Hay secciones enteras del documento que están copiadas de distintas páginas de internet sin que exista mención alguna al respecto. Por ejemplo, en el último párrafo de la página 40 nos encontramos que el texto está literalmente copiado de una web de jardinería de Euskadi.

"Estamos ante un corta-pega chusco que ya es una razón suficientemente grave como para retirar el documento e iniciar el proceso de nuevo", ha indicado Tomé.

Pero además la parlamentaria del Grupo Mixto ha indicado que tampoco es aceptable el fondo del documento. Así, ha manifestado que el mismo no aporta información sobre biodiversidad, ni análisis al respecto. "Sin información ni análisis, es imposible establecer un diagnóstico, por lo que el documento no cumple con su cometido básico de servir como avance diagnóstico. Es un documento meramente retórico, sin fundamentación. Al no utilizarse información de referencia, los autores pueden decir igualmente tanto una cosa como la contraria, independientemente de si es cierta o no", ha explicado.

Tanto ella como el investigador Rolando Rodríguez han indicado que en el borrador se cae en contradicciones, ya que por ejemplo, de manera paradójica y sin aportar análisis ni fundamentación, se plantea el desarrollo de un sector industrial regional basado en la biomasa forestal, como medio para reducir la huella de carbono.

El borrador se ha elaborado desde la Consejería de Transición Ecológica, pero Tomé ha manifestado desconocer quién ha participado en dicha elaboración. Tampoco se ha dado respuesta a las alegaciones presentadas al mismo. Por todo ello espera que el resto de grupos parlamentarios apoye su retirada.