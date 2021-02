Unión de Uniones insiste en paralizar la inclusión del lobo en Lespre hasta que exista consenso con ganaderos

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones, ante la futura orden ministerial que incluiría al lobo en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y la intervención realizada ayer la ministra de Transición Ecológica, insiste en paralizar su inclusión hasta que no exista un consenso con los ganaderos, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha lamentado que la propuesta de Ribera siga adelante, pese al "absoluto rechazo" de todo el sector ganadero y critica que pretenda meter a todas las regiones "en el mismo saco", sin tener en cuenta que la realidad de la especie es muy distinta de un territorio a otro.

En este sentido, y así ha incluido la organización entre sus alegaciones cuyo plazo finaliza hoy, la realidad de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia es "muy diferente" al resto de España e incluir a las poblaciones del lobo al norte del Duero en el Lespre, no va a propiciar una mejora en su población, que en estas regiones tiene una tendencia positiva, pero sí un "gran perjuicio" en las comarcas ganaderas con mayor riesgo de sufrir ataques.

Además de este aspecto, entre las propuestas presentadas por Unión de Uniones, figura también la necesidad de basarse en un censo nacional actualizado, una justificación técnica de rigor, estudios de impacto ambiental sobre la ganadería extensiva y un amplio consenso previo y no al revés.

La organización agraria también propone la creación de una base de datos nacional de ataques de fauna salvaje al ganado, similar al GeoLoup francés, así como considerar un abatimiento enfocado a aquellos ejemplares que provoquen ataques de ganado recurrentes a pesar de tener medidas preventivas que conseguiría avanzar más en los planes de gestión y que ya contemplan una gestión de la población en función del riesgo de ataques.

Asimismo, Unión de Uniones considera "muy grave" que desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico aún nadie haya presentado un estudio técnico sobre la necesidad de incluir al lobo en este listado, ni del impacto que esto pueda traer sobre la ganadería extensiva, los ecosistemas protegidos asociados a ésta ni sobre el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

"Da la sensación de que se quiere sacrificar rápidamente y sin anestesia al ganado extensivo, sobre todo en las zonas donde hay más presencia de lobo", han señalado.



TILDA DE "FRÍA" LA DEFENSA DE PLANAS A LOS GANADEROS PROFESIONALES

Por otro lado, Unión de Uniones ha calificado de "fría" la defensa de Luis Planas a los ganaderos profesionales, y demanda que "no dé su brazo a torcer" ni permitir que las ayudas por ataques se incluyan dentro de la PAC.

"La PAC está para apoyar la producción de alimentos de forma sostenible, no para pagar las indemnizaciones que son responsabilidad del Estado. Aunque el ministro no lo dijera abiertamente, Ribera sí que lo dejó caer. Pedimos que Planas no sea condescendiente y si es el Miteco el que quiere proteger al lobo que en vez de quitarle presupuesto a Agricultura y a los ganaderos que lo busque en sus cajones", han señalado.

La organización ha recordado que el impacto económico de los ataques de lobos es "muy alto". Solo en las cuatro comunidades autónomas con mayor población de lobos se han registrado más de 8.000 ataques al año, a los que habría que sumar los que no se comunican.