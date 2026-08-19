Unión de Uniones pide priorizar el consumo de leche entera desde edades tempranas por su valor nutricional

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MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha invitado a consumir leche entera e impulsado su priorización desde edades tempranas basándose en los resultados positivos de recientes estudios científicos que respaldan el valor nutricional de los lácteos enteros.

Así, la organización agraria ha señalado que una investigación publicada en 'The Journal of Nutrition' concluye que, tras someter a una muestra poblacional de entre 25 y 60 años al consumo de tres raciones diarias de lácteos enteros, no se producen aumentos en el peso, la grasa corporal, la glucemia ni los lípidos sanguíneos.

Asimismo, el sindicato ha destacado que en dicho informe científico se han observado mejoras en parámetros como la presión arterial sistólica, el perímetro de la cintura y el índice de masa corporal (IMC), así como en la ingesta de determinados nutrientes.

Por su parte, desde la Federación Española de la Nutrición (FEN) han recordado que durante la infancia y la adolescencia "se aconseja el consumo de leche entera", puesto que conserva la energía y las vitaminas A y D ligadas a la grasa, al tiempo que desaconsejan la desnatada en estos tramos de edad salvo causas médicas.

Ante estos datos, la organización ha considerado necesario que las recomendaciones nutricionales y las políticas alimentarias evolucionen de acuerdo con la evidencia científica disponible, "máxime cuando se dirigen a la población infantil".

Teniendo en cuenta que el programa escolar de la UE se dirige precisamente a estos grupos de edad, Unión de Uniones ha defendido que la leche entera "debe ser una prioridad" dentro de los productos lácteos.

En este sentido, la organización ha planteado enmiendas que han sido recogidas por eurodiputados y figuran en los borradores de posición del Consejo a la propuesta de Reglamento de la OCM para que la leche entera forme parte y se priorice dentro del programa escolar de la Unión Europea, siguiendo también las publicaciones y recomendaciones de la Federación Española de la Nutrición.

Así, Unión de Uniones considera que es necesario "la promoción del consumo de la leche como elemento clave en la dieta", especialmente en la infancia, de cara a poner en valor sus cualidades nutricionales, así como también entre los consumidores adolescentes y adultos.

Según los datos del Ministerio de Agricultura recogidos por la organización, el consumo de leche entera en hogares con niños de hasta 6 años experimentó una tendencia positiva del 3,9% en 2025 respecto al año anterior y un 11,3% más en comparación con hace diez años.