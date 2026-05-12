Unión de Uniones reclama más recursos frente a la peste porcina antes de las altas temperaturas

MADRID/OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reclamado que se "extremen" los recursos disponibles para la Peste Porcina Africana (PPA) y así frenar los posibles focos que puedan dispararse con la llegada del calor, según ha informado este martes en un comunicado la organización.

Unión de Uniones ha vuelto a insistir en que hay que vigilar a los jabalíes de la zona, que hay que llegar a densidad 0 e "involucrar" a los cazadores para "trabajar conjuntamente ante una previsión de mayor dispersión de la enfermedad" por parte de esta fauna que, al aumentar el calor, se concentran en charcas y bebederos.

Por esta razón, la organización ha considerado que "hay que seguir trabajando en esta línea y aumentando los esfuerzos" en torno a los jabalíes, su localización y retirada de cadáveres, con más perros adiestrados para ello.

"El problema de los jabalíes no es nuevo. Lo llevamos denunciando mucho tiempo y la realidad es que al final las administraciones toman alguna decisión cuando ya ven las orejas al lobo", han señalado desde Unión de Uniones.

Con respecto a las pérdidas, la organización ha estado haciendo un seguimiento desde el inicio del brote y las sitúa ya en alrededor de 820 millones de euros, con una previsión de producción en negativo en 2026. Desde Unión de Uniones, han reiterado la "necesidad" de establecer medidas de apoyo para todo el sector, centradas en líneas de financiación asequibles y bonificadas.

Finalmente, ha señalado que la exportación se ha visto reducida en un 25 por ciento y que es necesario seguir trabajando para abrir nuevos mercados en los que no aceptan la regionalización, como Japón, México o Filipinas.