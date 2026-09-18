URA se persona contra el recurso ecologista al Plan de Gestión del Lobo en Asturias

Archivo - El coordinador general de URA, Borja Fernández. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana (URA) se ha personado como parte afectada en el procedimiento judicial abierto a raíz del recurso presentado por varias organizaciones ecologistas contra el Plan de Gestión del Lobo en Asturias, con el objetivo de defender su vigencia y evitar una eventual anulación.

La organización agraria considera que la suspensión o anulación del plan afectaría directamente a los ganaderos asturianos y a la capacidad de la Administración para gestionar la presencia del lobo en el territorio. URA defiende una gestión "real y eficaz" de la especie, adaptada a las circunstancias de cada zona y de las explotaciones ganaderas.

El coordinador general de URA, Borja Fernández, ha señalado que "los ganaderos no podemos quedarnos al margen de un procedimiento que afecta directamente a nuestra actividad y a nuestro futuro". En este sentido, ha defendido que la conservación del lobo y el mantenimiento de una actividad ganadera viable "deben ser compatibles" y ha reclamado que los ganaderos sean tenidos en cuenta en la gestión de la fauna salvaje.