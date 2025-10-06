URA urge a la Consejería a cumplir sus compromisos en materia de ayudas por EHE e incorporación de jóvenes

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha pedido este lunes a la Consejería de Medio Rural asturiana que cumpla sus compromisos en materia de ayudas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), medidas para incorporar a jóvenes al medio rural y la apertura de los planes de mejora.

En una nota de prensa, URA ha asegurado percibir "una parálisis de la administración y una falta de diligencia absoluta a la hora de cumplir plazos y abonar ayudas".

Se refieren en concreto a las ayudas a la enfermedad EHE, que fueron aprobadas en la Junta General en septiembre del 2023 y que solo se ha abonado el primer semestre del 2024. "A los profesionales del campo se les marca unos plazos para tramitar cualquier cuestión en la administración cuando es esta la primera en no ser diligente", han criticado.

Por otro lado, han puesto el acento en el hecho de que el consejero de Medio Rural se comprometió a publicar los planes de mejora antes de terminar septiembre y aún no lo ha hecho. Critican desde URA que la puesta en marcha de esta línea de apoyo "ha venido retrasándose y posponiéndose sucesivamente mientras cientos de ganaderos y agricultores están a expensas de las mismas para acometer inversiones de mejora en sus explotaciones".

Finalmente, han cuestionado que, después de haber anunciado "a bombo y platillo" el plan incorpórate al agro, se sigue sin conocer la totalidad de admitidos y excluidos al mismo.