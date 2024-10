Usaga critica el "cinismo" y el "doble discurso" de Planas sobre el lobo

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (Usaga) se ha referido a la visita realizada estos días por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El dirigente dijo en Gijón que era muy sensible a las reivindicaciones de los ganaderos, que piden rebajar la protección de esa especie. Sin embargo, desde Usaga ven "cinismo" y "doble discurso" en sus palabras.

"De nuevo manifiesta su contento por la propuesta europea de rebajar la protección del lobo, al tiempo que su partido vota en contra de la misma y acto seguido Pedro Sánchez comunica su intención de mantener en España la actual protección", han criticado.

No obstante, Usaga coincide en la necesidad de elaborar inventarios de ataques de lobo, aunque manifiesta que correrían el riesgo de no reflejar la realidad, al no ser denunciados muchos de estos ataques, especialmente los producidos en animales pequeños o que están en puerto, debido a que cuando llegan los guardas o son encontrados por el propietario no quedan restos del animal, lo que lleva a los ganaderos a dejar de denunciar.

Han explicado que algunos ganaderos han tenido que recurrir a seguros privados debido a la ineficiencia en el pago de las ayudas del Principado, no siendo tampoco denunciados los ataques cubiertos por estos, ya que el ganadero "tendría pasar más tiempo haciendo trámites que atendiento el ganado".

Usaga pide que este inventario se haga extensivo a los ataques del oso, y critica la "reticencia" de las guarderías del Principado a certificar ataques por oso a animales, por lo que "los datos oficiales tampoco reflejarían los ataques reales".