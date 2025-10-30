Varios colectivos ganaderos muestran su apoyo a la concentración convocada por Usaga y Asturias Ganadera

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Usaga y Asturias Ganadera han indicado este jueves que son ya varios los colectivos del sector que han mostrado el apoyo a la concentración convocada para el próximo 3 de noviembre ante el "acoso al campo asturiano" que les obliga una vez más a salir a la calle y tomar medidas de presión.

Afirman que la concentración del próximo día tres de noviembre será el comienzo de una serie de acciones que continuarán hasta conseguir avances reales y significativos en algunos de los gravísimos problemas que sufren en el medio rural.

Así, la iniciativa tiene entre otros, los apoyos ya manifiestos de ASEAMO (Asociación de Criadores de Raza Asturiana de la Montaña; ACPRA (Asociación de Criadores de Poni Asturcón); ACOXA (Asociación de Criadores de Oveya Xalda); ACRIBER (Asociación de Criadores de Cabra Bermeya); ACGA (Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta); ASPROAL; URACAN; Asociación de Ganaderos de Mieres; Asociación de Ganaderos de Piloña: Asociación de Ganaderos Trashumantes de Asturias (AGTA); AGAL y la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común.

Además según los convocantes también cuentan con el apoyo de los alcaldes de Ribadedeva, Peñamellera Baja, Peñamellera Alta, Llanes, Ribadesella, Cangas de Onís, Amieva, Las Regueras, Salas, Tineo, Cangas del Narcea y Allande, entre otros.

Las organizaciones convocantes, invitan a todos los grupos parlamentarios con representación en la Junta General.