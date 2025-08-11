Venta (PP) denuncia el bloqueo de 4 millones en ayudas forestales sin resolver tras 13 meses

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP de Asturias, Luis Venta, ha denunciado este lunes la "deplorable gestión" de la Consejería de Medio Rural, señalando que "llevan 13 meses sin resolver convocatorias de ayudas forestales que suponen 4 millones de euros".

Venta ha criticado en rueda de prensa la gestión del Gobierno autonómico que preside Adrián Barbón, asegurando que "está haciendo aguas" y que es "un gobierno agotado, sin rumbo y sin fortaleza". Según ha detallado, las ayudas para la reforestación, prevención y reparación de incendios, convocadas en julio de 2024, siguen sin resolverse trece meses después.

De los 4 millones de euros destinados, ha advertido que "el 50% no podrá ejecutarse", al quedar un margen "insuficiente" para su aplicación efectiva antes de final de año. Venta ha lamentado la pérdida de empleo derivada de esta situación, dado que muchas empresas del sector han tenido que rescindir contratos por la falta de actividad.

"El 75% de los fondos provienen de la Unión Europea y se están perdiendo", ha manifestado, advirtiendo sobre las consecuencias para el sector forestal, que incluyen "cierres de empresas, despidos y abandono de montes".

Asimismo, ha denunciado que existen 8 millones de euros "retenidos" en el presupuesto de 2025 para ayudas para la modernización y transformación del sector agroalimentario. Esta falta de gestión, ha dicho, supone la pérdida de inversiones de hasta 50 millones de euros que podrían generar empleo y mejorar la competitividad del sector.

CINCO AÑOS SIN RESOLVER UNA AYUDA PARA DIEZ BENEFICIARIOS

Entre los ejemplos más llamativos de la ineficacia de la consejería que dirige Marcelino Marcos, Venta ha señalado una subvención directa para paliar efectos de la COVID-19 en el sector de flor cortada e invernaderos, que sigue sin resolverse ni abonarse cinco años después, afectando a 10 beneficiarios y con un montante de 68.000 euros.

"Estamos hablando de una cantidad muy reducida, perfectamente asumible, y dirigida a un sector muy específico y afectado por las restricciones de la COVID. Que siga sin resolverse después de cinco años es la muestra más clara de la parálisis e ineficacia de este Gobierno", ha afirmado.

El parlamentario del PP ha subrayado que esta situación refleja "la guinda del pastel de la incapacidad", aludiendo a la falta de sensibilidad y de voluntad política para dar respuesta a pequeños productores que "solo piden que se cumplan los compromisos adquiridos".

El diputado del PP ha insistido en pedir el cese del consejero de Medio Rural, al que considera responsable de "una gestión ineficaz e inoperante" en todos los ámbitos, desde el forestal hasta la sanidad animal, y del que ha dicho que ha generado "desastre tras desastre" durante la legislatura.

"Todos sabemos lo que ha pasado con la lengua azul, con la enfermedad hemorrágica, con la tuberculosis... y también con las ayudas que no llegan. No hay nada que defender ya. Y ahora también lo denuncian alcaldes socialistas. No es solo una crítica del PP", ha añadido.

Venta ha reprochado al presidente autonómico, Adrián Barbón, estar "en modo salida", sin prestar atención al campo ni a las necesidades del entorno rural. "Algunos alcaldes socialistas ya han empezado a reconocer este desprecio", ha apuntado, aludiendo a la reciente dimisión del alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, que, según dijo, evidencia el deterioro interno del Ejecutivo.

El diputado del PP asturiano ha centrado buena parte de sus críticas en el presidente del Principado a quien ha acusado de "desentenderse completamente del medio rural" durante sus dos mandatos. Según Venta, el Gobierno asturiano y su presidente "ya solo se dedica al pan y circo", mientras la realidad del campo asturiano "es la de la paralización, el olvido y la frustración".

Venta asegura que Barbón "no ha estado ni está preocupado por los ganaderos asturianos" y defiende que su falta de implicación en la gestión agraria y forestal "ha quedado de manifiesto durante toda la legislatura".