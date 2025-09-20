El 112 de Asturias recibió 73.000 llamadas en agosto, con récord de incidentes el día 15

Archivo - Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). - SEPA - Archivo

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) registró un total de 72.305 llamadas durante el mes de agosto, con una media diaria de 2.332 comunicaciones. De estas, 50.210 correspondieron a emergencias, mientras que 4.286 fueron llamadas informativas y 3.265 relacionadas con tareas de trabajo.

Según ha informado el Sepa este sábado en una nota de prensa, el día con mayor actividad fue el 15 de agosto, con 3.102 llamadas, de las cuales 2.169 fueron de emergencia y un 40% de carácter sanitario. Ese mismo día se contabilizaron 1.262 incidentes, el 72% relacionados con la atención sanitaria.

En total, el pasado mes se registraron 27.934 incidentes que requirieron movilización de recursos. La mayoría, 19.907, estuvieron vinculados a atención sanitaria, seguidos de 4.067 relacionados con seguridad ciudadana y seguridad vial y 781 accidentes de tráfico. La media diaria de incidentes fue de 901.

Por su parte, los 19 parques de Bomberos del SEPA realizaron 1.380 salidas en agosto, un 43% de ellas para incendios, tanto forestales como urbanos (514 y 87 respectivamente). Además, llevaron a cabo 382 salidas para retirar elementos peligrosos, principalmente himenópteros, con 368 intervenciones centradas en vespa velutina. También se registraron 89 rescates y 27 intervenciones por accidentes de tráfico..