Unas 2.500 personas inscritas para los 250 pisos de Peritos, en Gijón, que estarán acabados este verano

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón (dcha), visita, acompañado del consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la construcción de 250 pisos para jóvenes en Peritos (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha fechado para este próximo verano la finalización de las obras de construcción de 250 pisos en alquiler asequible para jóvenes en el antiguo solar de Peritos (Gijón).

Zapico, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a las citadas obras, en la que ha participado también el presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha resaltado que se ha usado una metodología que es pionera en Asturias y que, en su opinión, está dando "muy buen resultado" en cuanto a los ritmos y al propio proceso de la construcción.

Especialmente, ha remarcado que son 250 viviendas en el centro de la ciudad para jóvenes a un precio más o menos tres euros por metro cuadrado por debajo del nivel de referencia de otros pisos de la zona. "Yo creo que en buena manera, es intervenir en el mercado", ha apuntado, quien ha defendido la intervención frente a quienes dicen que el mercado se regula solo.

En esta misma línea, ha recalcado que la vivienda es un derecho y ha agregado que, que para que este sea efectivo, las administraciones públicas tienen que implementar las políticas necesarias para que así sea. "Es en lo que estamos trabajando, en lo que vamos a seguir trabajando", ha señalado.

Zapico, respecto a determinados mensajes por parte del Partido Popular de que no se hace nada en vivienda en Asturias, ha animado a los 'populares' a que se quiten el traje, se pongan los playeros y unos vaqueros y ropa cómoda y vayan a visitar obras a lo largo de Asturias.

De vuelta a Peritos, ha insistido en que este verano los 250 pisos estarán a disposición de menores de 35 años, "que van a poder emprender una vida con los mejores materiales en cuanto a la construcción, en una ubicación fabulosa en cuanto a su ubicación geográfica y con unos precios sensiblemente por debajo del mercado", ha remarcado.

En cuanto a los destinatarios, ha indicado que depende de la empresa constructora, si bien ha precisado que ya tiene abierta su página de inscripción, con ya 2.500 personas inscritas hasta la fecha.

Preguntado por la declaración de zonas tensionadas, Zapico ha indicado que todos los ayuntamientos están informados, también Gijón, del proceso. Ha apuntado, asimismo, que las primeras 12 zonas tensionadas de Asturias van a ver la luz en un Consejo de Gobierno a finales del próximo mes de abril. "Por lo tanto, el proceso avanza", ha destacado.

Respecto a la negociación con el Ayuntamiento de Gijón para la cesión de parcelas públicas municipales de cara a la construcción de vivienda pública, ha explicado que ha habido durante las últimas semanas reuniones, también de los técnicos están trabajando en ello. "Por el momento hay que esperar", ha señalado el consejero.