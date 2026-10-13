(Por La Izda) El El Presidente Del PP De Gijón, Andrés Ruiz, La Senadora 'Popular' Alicia García, El Presidesidente Del PP En Asturias, Álvaro Queipo, Y La Vicealcaldesa De Gijón Y Concejala De Economía, Empleo, Turismo E Innovación, Ángela Pumariega. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, ha asegurado este lunes en Gijón que, frente a las promesas "incumplidas" con la ciudad y la región por el Gobierno central y la "inacción" del mismo ante los problemas y necesidades de la ciudadanía, "se sienten ganas de cambio".

Así lo ha indicado, durante la Junta Local del PP de Gijón, en el Acuario gijonés, acompañado de la senadora 'popular' Alicia García, la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz.

Queipo ha advertido de que es un momento decisivo para España, a lo que ha incidido en que el próximo 29 de noviembre los españoles podrán decidir quién quiere que les gobierne. Según el dirigente 'popular' asturiano, el PP presenta un proyecto de cambio para recuperar la confianza y mejorar la gestión del país.

Frente a ello, ha asegurado que para el Gobierno central actual Asturias "nunca" ha sido una prioridad y ha tenido como al presidente regional como "cómplice", con referencia a Adrián Barbón.

Ha recordado, al tiempo, el fallido vial de Jove que utilizó el PSOE para acudir "dopados" a las elecciones de 2023, lo que ha sumado al retraso en la licitación del tramo Lloreda-Veriña al tener que ser sometido a una nueva tramitación ambiental, mientras que Gijón sigue sin estación intermodal y se deja de lado el ancho internacional.

"No podemos encadenar décadas de falsas promesas", ha sostenido Queipo, quien ha remarcado que no está en juego solo las infraestructuras pendientes sino el propio futuro de Gijón.

Ha celebrado, eso sí, que desde el Ayuntamiento gijonés, de cuyo Gobierno forma parte del PP, se trabaja ya en ello y se está provocando el cambio, al que seguirán el de Asturias y España. Eso sí, ha advertido de que se precisa del apoyo de los gobiernos central y regional.

En esta misma línea, ha asegurado que hay una oportunidad nueva para abrir una etapa donde Asturias tenga el protagonismo que merece y que Gijón pueda desarrollar todo su potencial.

Asimismo, ha puesto en valor que el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, lleva años preparando la alternativa para España, con medidas para facilitar el acceso a la vivienda, aliviar la carga fiscal y ayudar a quien quiere emprender, además conseguir que los ciudadanos puedan volver a confiar en las instituciones.

En este contexto, ha ensalzado el anuncio hecho en este día por Feijóo, en el que asumió el compromiso "importante" de mantener la revalorización de las pensiones conforme al IPC, para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas. Otras de las medidas incluyen la mayor rebaja fiscal que se haya hecho y medidas dirigidas a favorecer a los autónomos.

Ha señalado, también, que este tiempo decisivo lo hay que afrontar con toda ilusión por el cambio y con toda la responsabilidad, a lo que ha indicado que debe traducirse en medidas y proyectos que se cumplan.

Queipo ha tenido palabras para senadores asturianos presentes en la sala, algunos no en activo, como Mercedes Fernández, y Pablo González, que lo ha sido en esta Legislatura. Además, ha resaltado de Alicia García, antes de cederle la palabra, que ha sido uno de los "azotes contra el sanchismo".

Por su parte, García ha destacado que ya solo quedan 47 días para que llegue el 29 de noviembre, para decir "fin al sanchismo y acabar con la mentiras y la corrupción de Sánchez", así como para abrir un tiempo nuevo de la mano de Feijóo.

Ha recalcado, también, que lo que se elige en las urnas es "decencia o delincuencia", al tiempo que ha citado algunos casos como las mascarillas, el caso 'Ábalos' o 'Cerdán' y lo ocurrido durante la dana en Valencia, y, además, la "invasión" reciente de inmigrantes en Ceuta. También se ha referido a la condena contra el fiscal general del Estado y ha dejado claro que sería un "escandalazo" que el Gobierno, en estas semanas que quedan, lo indulte. "Los bulos han acabado todos en la cárcel", ha replicado al PSOE.

Ha afeado al PSOE y al Gobierno central que pagaran sueldos públicos a gente que no iba a trabajar o que se llenaran la boca como feministas cuando aparecen en sumarios con prostitutas. También les ha acusado de aprovechar los cinco días de reflexión de Sánchez para crear las "cloacas" del PSOE para "extorsionar" a jueces y policías e incluso contactar con narcos.

"Toca cambio", ha defendido García, quien ha criticado al "valiente de Paiporta" por no estar en Ceuta en la visita de este día de Sus Majestades los Reyes de España. "A parir del 29-N no tendrá dónde esconderse", le ha remarcado, al tiempo que se ha preguntado cuánto le debe a Marruecos o cuánto miedo tiene a los ceutíes.

García ha aprovechado para elogiar la labor de los senadores, en especial el asturiano Pablo González, que ha defendido su tierra. "Nos han querido silenciar", ha apuntado.

Ha llamado la atención, también, sobre que ahora dice el PSOE que como "somos una china en el zapato" se van a presentar con toda la izquierda junta. "Nos da igual, se huele el miedo", ha remarcado, a lo que ha agregado que "juntos no van a llegar, solos tampoco".

Por otra parte, ha alertado de que no puede haber dudas sobre el censo electoral ni tampoco cambiar las reglas a mitad del partido, "y menos cuando van perdiendo", ha apostillado.

En clave regional, ha destacado que Queipo se levantó contra un sistema de financiación autonómica "injusto", pero Barbón fue "cómplice" de un PSOE que ha quedado reducido a "partido sanchista".

Ha defendido, además, que el PP tiene el mejor presidente, uno que da la cara, que dice la verdad y que cumple, frente a uno capaz de repartir España "a trozos".

Asimismo, ha resaltado que los 'populares' tienen un proyecto para bajar impuestos, echar fuera a los 'okupas' en 48 horas y construir un millón de viviendas y que los jóvenes paguen menos impuestos para acceder a ellas. "Es el momento de España", ha asegurado.

Pumariega, por su parte, ha advertido de que estamos viviendo un momento político trascendental para España, Asturias y Gijón. Según ella, los gijoneses llevan demasiado tiempo esperando por compromisos que no se cumplen y proyectos que llevan retrasándose año tras año, a lo que ha citado como ejemplo el fallido vial de Jove, que fue una "estafa política" para todos los gijoneses

A esto ha sumado el nuevo retraso en el desdoblamiento de Lloreda-Veriña o la espera por la estación intermodal, lo que tiene consecuencias directas, a su juicio, sobre la competitividad de las empresas y las oportunidades de Gijón.

Ha incidido en que el PP, desde sus funciones en el Gobierno local, está impulsando la activad económica, el empleo, el apoyo a los autónomos, fortaleciendo el Parque Científico, situando la innovación como oportunidad de futuro y haciendo una apuesta por el turismo, sin olvidar el cuidado a los barrios y el fomento del deporte.

La participación del PP en el Gobierno local, a su juicio, está aportando "trabajo, estabilidad, capacidad de gestión y una visión de futuro a la ciudad".

Ruiz, por su lado, ha destacado el trabajo desarrollado por el PP desde el Gobierno local en pro de la ciudad y ha enfatizado que este acto es el pistoletazo de salida a una precampaña y campaña donde Gijón "se está jugando mucho".

Ha animado a los presentes, en esta misma línea, a salir ahí fuera a contarles a los ciudadanos que los socialistas llegaron a las urnas de 2023 "estafándonos", con un vial de Jove fallido, y ha tildado de "bochorno" lo ocurrido con Lloreda-Veriña.

Sobre la candidata de la FSA a las próximas elecciones Adriana Lastra, ha asegurado que defendió a Sánchez de los asturianos y no al revés. A mayores, ha aludido a lo que considera el triángulo del sanchismo en Asturias: Sánchez en la cúspide y en la base Lastra y Barbón.