Los 43 accidentes de tráfico en Asturias dejan 3 heridos leves este fin de semana

Archivo - Accidente de tráfico en Lena en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana en las carreteras asturianas ha finalizado con tres heridos, todos ellos leves, en los 43 accidentes de tráfico que se han registrado, según datos ofrecidos por la Guardia Civil de Asturias.

El viernes 28 ocurrieron 14 accidentes, con dos heridos leves, mientras que el sábado 29, se produjeron 13 siniestros, sin ningún herido.

Finalmente el domingo 30 fue el día de mayor siniestralidad, con 16 accidentes en las carreteras de la región y el resultado de un herido leve.