El 58% de los asturianos valoran positivamente el nivel cultural a la hora de ligar, según un estudio

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Para hacer nuevos amigos, encontrar pareja o simplemente conectar con compañeros de trabajo, la "mochila cultural" acompaña y ayuda a definir quiénes somos. A través del estudio Fnac Voices, la compañía ha preguntado a los asturianos cómo emplean la cultura a la hora de relacionarse con los demás, empezando por los intereses románticos y los resultados señalan que el 58% de los asturianos valoran positivamente el nivel cultural a la hora de ligar.

A nivel nacional, el interés por la cultura como requisito para conocer a alguien varía en la escala de importancia según la Comunidad Autónoma. Por regiones, los españoles más "calientes" con la cultura son los murcianos (66%) y los baleares, madrileños y gallegos (62%).

Sin embargo, el nivel cultural no define a toda la población asturiana a la hora de ligar, puesto que un 40% reconoce no fijarse en si su ligue tiene intereses culturales, y, para casi el 3% de los encuestados, el físico va por delante a la hora de buscar pareja.

Mantener una conversación a veces puede ser complicado, y más aún si no se tiene toda la información de lo que se está hablando. En momentos así, los asturianos suelen desenvolverse bien ya que, a pesar de no conocer el tema del que se está hablando o no poder aportar valor a la conversación, para el 67% de los encuestados no existe la "culpabilidad cultural".

Sin embargo, esto cambia dependiendo del ambiente en el que se da la situación. La culpa o la vergüenza de no poder seguir el hilo de la conversación, para los asturianos, aparecen sobre todo cuando se trata de un ambiente laboral (13%) o cuando se está con amigos (12%).

Además, a los asturianos no les gusta mentir, al menos cuando se trata de hablar sobre gustos y preferencias en música, lectura, cine, etc. Tanto es así que, más de 9 de cada 10 asturianos no miente sobre lo que le gusta si se les pregunta.

Sin embargo, un 8% reconoce hacerlo por resultarles más fácil recurrir a lugares comunes sin dar explicaciones o parecer más interesante.